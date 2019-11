Juan Sheput, miembro del Parlamento disuelto, afirmó que colaborará con las investigaciones fiscales del caso Keiko Fujimori, pero señaló que Fuerza Popular “nunca” -ni directa, ni indirectamente- le hizo un ofrecimiento para asumir la presidencia del Congreso condicionado al caso de Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación.

“No tengo nada que ver con Fuerza Popular (...) Estoy dispuesto a someterme a las preguntas del fiscal, a colaborar para que se llegue al fondo de la verdad, quiero acabar con esto cuanto antes”, exclamó .

Sheput acudió al despacho del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, quien lo citó a fin de que declare como parte de la investigación a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular.

Hace unos días, Sheput reveló en un medio de comunicación, que Fuerza Popular le habría ofrecido la presidencia del Congreso, condicionada al tema de Pedro Chávarry, de quien fue el encargado de elaborar el informe para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“A mí me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento, el tema Chávarry […] Entonces primero fueron mis principios y lo que yo creía”, aseguró en aquel momento.

Al respecto, ahora indicó que lo que dio fueron expresiones políticas. “Yo no señalé a Fuerza Popular ni a ningún partido, ha habido una serie de deducciones que estoy dispuesto a aclarar. Ahí se trató de contextualizar el informe Chávarry y en la entrevista se saltaba a una serie de puntos que impedían el desarrollo del tema. Si el fiscal tiene una hipótesis y tiene preguntas, acá estoy para colaborar”, exclamó.

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry también estaba citado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, trascendió que habría solicitado una reprogramación de la diligencia.

“En el caso de Daniel Salaverry estamos hablando de que Jorge Yoshiyama lo sindica como portavoz encargado para hablar con el señor Chaávarry. Él era vocero, candidato formal a la presidencia del Congreso y era parte de Fuerza Popular, yo no tengo ningún vínculo con Fuerza Popular y no he sido vocero, candidato ni miembro, por lo tanto, son situaciones completamente distintas”, dijo Sheput.

Lo publicado hoy en un medio local, lo declaré en su momento a la Fiscalía. No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP. Siempre me opuse y critiqué públicamente blindaje a Chavarry y Cuellos B. — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) November 7, 2019

El fiscal José Domingo Pérez informó la semana pasada que Daniel Salaverry y Juan Sheput, integrantes del Congreso disuelto, fueron citados por el Ministerio Público para que rindan su declaración este lunes 18 de noviembre por la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien cumple una orden de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.