Juan Sheput: “Muchos que van a Palacio querían romper con el gobierno”

El congresista de Peruanos por el Kambio (Ppk), Juan Sheput, consideró que el acuerdo alcanzado ayer por sus colegas en una reunión con el presidente Martín Vizcarra y nueve ministros demuestra que él tenía razón en sus reclamos. Sin embargo, mantuvo una posición crítica al señalar, sin dar nombres, que “muchos de los que van a Palacio, hace menos de un mes querían romper con el gobierno”.

Como se informó, en el encuentro se acordó iniciar reuniones quincenales intersectoriales con la participación de ministros y parlamentarios. Por ejemplo, la primera será en dos semanas, se tratarán aspectos sobre infraestructura y participarán los titulares de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Agricultura.

“Demuestra que yo estaba en lo correcto, pues todos están saliendo a declarar que a partir de ahora van a tener reuniones con los ministros, se va a construir una agenda con el gobierno, que va a haber coordinación. Las tres cosas que yo he reclamado”, sostuvo Sheput en diálogo con El Comercio.

Asimismo, consideró importante el mecanismo de trabajo intersectorial en vez de “reuniones asambleístas en las que no se decía nada”. Sin embargo, dijo esperar que se concreten los encuentros para determinar si participa o no en ellos.

“El solo hecho que en estos momentos estemos hablando de que habrá agenda, reuniones con ministros, coordinación, etcétera, demuestra que yo tenía razón, porque nada de eso había”, insistió.

Ayer, el vocero de la bancada, Jorge Meléndez, pidió a sus colegas “que no están apoyando en este momento que reflexionen”. Sin embargo, Sheput explicó que él había comunicado al grupo parlamentario que no acudiría a la reunión debido a que había programado con anticipación un viaje a Tacna con miembros de la Comisión de Defensa del Parlamento.

“Yo creo que reflexionen ellos, porque cambian de opinión cada quince días”, refirió. “Muchos de los que van a Palacio, hace menos de un mes querían romper con el gobierno. Y ahora tienen otra actitud. Yo siempre he tenido la misma actitud, de labrar un nivel de coordinación con el gobierno, que ahora se ha efectuado. Yo no soy de los que en diciembre dice hay que romper y en enero dice ahora estoy feliz. Siempre he estado en la misma línea”, sentenció el legislador Juan Sheput sin dar nombres.

El encuentro de ayer se realizó días antes de que el partido Peruanos por el Kambio defina si mantiene su apoyo al gobierno o si adopta una posición crítica, así como el cambio de su nombre y logo. El primer ministro César Villanueva también estuvo presente, a diferencia del anterior encuentro en enero.

Además de Sheput, tampoco acudió Gilbert Violeta por encontrarse con descanso médico.