El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, consideró hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) debe meditar “una recomposición” del Gabinete Ministerial, luego de haber superado un proceso de vacancia, promovido por Fuerza Popular, el Frente Amplio y un sector del Apra.

En el noticiero “Primera Edición” de América TV, Sheput indicó que él no cree que haya vencedores o vencidos, más allá del resultado favorable para PPK.

“Creo en primer lugar que no hay ni vencedores ni vencidos más allá de las urnas, nosotros no podemos adoptar una posición de vencedores, porque independientemente del resultado no lo somos. El presidente, desde mi punto de vista, debe meditar seriamente sobre una recomposición del Gabinete”, manifestó.

Juan Sheput indicó que el gobierno estuvo “al límite”, por lo que opinó que debe evaluarse las alianzas con los partidos que apoyaron al presidente, entre ellos Alianza para el Progreso (APP), el Nuevo Perú (que se retiró del hemiciclo) y con un sector del Apra, representado por Jorge del Castillo y Luciana León.

Agregó que si cuando un ministro es interpelado “queda debilitado”, la situación de PPK, tras superar una vacancia, no es diferente.

“Hay que reforzar el gobierno, hay que dejar al presidente que medite sobre eso”, refirió.

El saludo a Kenji Fujimori

En otro momento, Juan Sheput negó que a nivel de su bancada, se haya negociado un eventual indulto a favor del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori con el parlamentario Kenji Fujimori.

Explicó que si lo saludó tras la votación del pedido de vacancia contra PPK, fue a modo de reconocimiento por la actitud responsable por la que optó.

“Es digno de caballeros que me acerque [a Kenji Fujimori] y le reconozca el gesto político importante [que tuvo], independientemente de lo que haya sucedido detrás […] Luego de eso, también saludé a [Héctor] Becerril, porque acá no hay ni vencedores ni vencidos”, subrayó.