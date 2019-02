Juan Sheput será presidente del comité político del partido PpK

El congresista Juan Sheput confirmó que aceptará la invitación que recibió del partido Peruanos por el Kambio para ser presidente del comité político.

"Yo he decidido aceptar esa invocación que me hizo la asamblea de Peruanos por el Kambio para incorporarme como presidente de la comisión política. No tengan la menor duda de que voy a hacer todos los esfuerzos para consolidar una maquinaria política", indicó en declaraciones a RPP.

Cabe recordar que Juan Sheput es miembro de la bancada de congresistas Peruanos por el Kambio, pero hasta la fecha no es militante del partido. Esta situación, según precisó, cambiará una vez que la agrupación política cambie de nombre y logo.

"Mi militancia se concretará una vez que el partido cambie de nombre porque yo siempre me he mostrado en contra de los caudillismos [...] No es nada personal contra Pedro Pablo Kuczynski, pero creo que los partidos deberían fortalecerse y no promover caudillos", comentó.

El parlamentario detalló que recibió la invitación oficial por parte de la asamblea del partido Peruanos por el Kambio formada por "decenas de personas que tienen representatividad sobre la militancia".

En otro momento, Juan Sheput cuestionó a los congresistas de la bancada Peruanos por el Kambio que renunciaron al partido político, como Jorge Meléndez, Janet Sánchez y Alberto Oliva.

Para Sheput, lo que está ocurriendo es un "ataque" contra el partido político en un afán de descalificar a la agrupación política y beneficiar la posición de los congresistas independientes.

"Este momento se verá como un momento terminal en la historia del Perú en que los partidos políticos han sufrido las consecuencias de este mal entendido pragmatismo que es el 'independismo' [...] Estamos viendo un ataque contra Peruanos por el Kambio en un afán de descalificarlos", comentó.