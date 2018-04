El portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó que la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma “busca figuración mediática”, al cuestionar el pedido que hizo para que se incluya al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a los ex ministros Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Bruno Giuffra en la denuncia constitucional por el caso de presunta compra de votos.

“No veo asidero en ningún artículo de la Constitución a su petitorio, lo cual demostraría que simplemente busca algún tipo de figuración mediática”, manifestó.

Sheput también señaló que ningún otro parlamentario ha respaldado la solicitud hecha por la ex procuradora anticorrupción. “Desde mi punto de vista [su denuncia] obedece a una sobre actuación”, añadió.

El ex ministro de Trabajo sostuvo que no se puede abrir investigación a Araoz y Bruce por la simple mención que hacen de ellos otros parlamentarios.

“Imagen, yo mañana hablo de cualquier de ustedes en una conversación y eso no significa que ustedes estén involucrados. ¿De cuándo a acá se plantea una acusación constitucional por declaraciones de terceros?”, cuestionó.

Por su lado, la ex jefa del Gabinete Ministerial Mercedes Araoz evitó responder a las preguntas de la prensa sobre el pedido de Vilcatoma. Abandonó la sede del Parlamento sin dar declaraciones.

El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén opinó que el pedido de la ex abogada del Estado “no tiene la intensidad” que tiene la denuncia, que fue admitida a trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en contra de los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

“No tiene la intensidad que tienen las otras denuncias. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski vamos a ver cuáles son los fundamentos de la denuncia”, refirió.

Una posición diferente tuvo el parlamentario del Frente Amplio Marco Arana, quien dijo que todos los aludidos en los videos y audios presentados por Fuerza Popular, cuando denunciaron una presunta compra de votos para evitar la vacancia de PPK, deben ser investigados. Añadió que el fujimorista Moisés Mamani, quien grabó, también.