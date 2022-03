Conforme a los criterios de Saber más

El exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) Juan Silva calificó como “chismes” las declaraciones de la lobista Karelim López quien lo señaló – en calidad de aspirante al proceso de colaboración eficaz- como parte de una organización dedicada a cometer ilícitos en el gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Desconozco a la señora Karelim, son cuestiones mediáticas, yo las calificarías como chismes y no se ajusta a la verdad lo que se dice en televisión”, afirmó.

Silva Villegas se presentó la mañana de este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que investiga presuntas irregularidades en la gestión de Castillo Terrones y las visitas a la casa del pasaje Sarratea (Breña).

Durante su presentación dijo que no conocía a López Arredondo y que no se había reunido con esta cuando fue ministro.

Asimismo, afirmó que al exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco lo vio en Palacio de Gobierno, pero que no tuvo comunicaciones con él.

“A la señora Karelim no la conozco, nunca la he conocido en mi época en que he sido ministro, no ha visitado el ministerio. Ella no tiene que hablar cosas que no sabe y como quiere ser aspirante, pienso que tiene que enlodar; y si prueba ella sabrá por qué lo hace tendrá que tener los argumentos necesarios”, expresó.

Niega a “Los Niños”

En otro momento, Silva Villanueva afirmó que se reunió con varios congresistas cuando ejercía el cargo de titular de Transportes y Comunicaciones. Incluso, recordó que uno de ellos fue el vicepresidente de la Comisión de fiscalización Enrique Wong.

“Han ido de Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre. Han venido Somos Perú, APP (Alianza Para el Progreso). Los que no han ido, creo que los independiente, los moraditos, creo que no”, afirmó.

Tras ser consultado por posibles reuniones con los congresistas de Acción Popular (AP), a quienes López Arredondo sindicó como “Los Niños”, el exministro negó haber sostenido conversaciones con estos.

“No encuentro ningún delito que ellos hayan participado (otros congresistas). Con respecto a los congresista que me mencionan (”Los Niños”) yo no los conozco, ellos no se han reunido conmigo en el ministerio”, afirmó.

Durante la sesión hizo su intervención el congresista Wong, mencionado por Silva, quien aseveró que las reuniones fueron temas de coordinación entre el Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, cuestionó la versión de López Arredondo y que se ha calificado a sus colegas de AP pese a la presunción de inocencia.

“¿Dónde están las pruebas?”, preguntó sobre la versión de la empresaria sometida al proceso de colaboración eficaz.

Durante la sesión, además, el grupo de trabajo parlamentario aprobó variar la condición de testigo a investigado del empresario Zamir Villaverde García y será nuevamente citados en las próximas sesiones en el marco de la investigación.

✅ #AHORA La comisión aprobó variar la condición de testigo a investigado de Zamir Villaverde García. Será nuevamente citados en las próximas sesiones en el marco de la investigación por el caso #Sarratea. — Comisión de Fiscalización y Contraloría (@C_Fiscalizacion) March 16, 2022





No registró visitas de sobrinos

Ante la Comisión de Fiscalización también se presentó Patricia Sobero Niño -exasistente del presidente Pedro Castillo e investigada por presuntos actos de corrupción con la Policía Nacional- quien aseveró que apoyó la campaña del actual jefe de Estado en el local de Paseo Colón.

Tras ser consultada sobre el asesor presidencial Biberto Castillo, indicó que “en algunas oportunidades” lo vio ingresar al despacho de Pedro Castillo para hablar directamente con el jefe de Estado y “en otras veces que lo he visto que entraba con miembros del gabinete técnico para firmas de documentos”.

Ante la comisión reconoció haber aportado S/300 como colaboración para la fiesta de cumpleaños que se le organizó a la hija de Castillo Terrones. Precisó que, fue la otra asistente presidencial Sandra Paico, quien le comunicó que querían hacerle “un detalle” la menor.

Explicó que conoció a Paico durante la campaña electoral, en el local de Perú Libre ubicado en el Paseo Colón.

En otro momento, Sobero Niño afirmó que ella no registró los ingresos de los sobrinos del presidente Castillo a Palacio de Gobierno, ya que ella solo se encargaba de consignar las reuniones que estaban agendadas de manera oficial.

Explicó que, conforme a la agenda que secretaría general les entregaban, se realizaban los registros y que si se adicionaba a una persona, eso lo coordinaba con secretaría general y se lo comunicaban a su persona.

“Yo nunca he registrado a los sobrinos del presidente. Yo hacía las visitas oficiales del despacho presidencial. Las visitas, si ha habido en residencia, yo desconozco. Solamente se registraba conforme a la agenda que se me entregaba (…) yo hacía el registro de autorizaciones de la agenda que se me entregaba de secretaría general , si es que hubiesen otras, yo desconozco”, afirmó.

Finalmente, aseguró haber conocido al genera en retiro de la PNP, Javier Gallardo, cuando trabajaba en el despacho presidencial, esperando reunirse con el presidente Castillo. “Lo he visto en la antesala del despacho del señor presidente”, comentó.