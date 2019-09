Juan Sotomayor: Hablamos con Laura Bozzo de su candidatura a la presidencia

Juan Sotomayor, líder y fundador del partido Vamos Perú, cree que una mujer debe ser la próxima presidenta del país, y para ello ha sostenido conversaciones con la exconductora de televisión Laura Bozzo y una exprocuradora, cuyo nombre no reveló. El exalcalde del Callao ya dejó atrás al intento de alianza que surgió con el congresista Daniel Salaverry, precandidato presidencial de Perú Firme (ex Restauración Nacional).

—¿Vamos Perú está de acuerdo con la propuesta del presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones al 2020?

No estoy de acuerdo en base al tiempo. Creo que necesitamos más tiempo, primero para que no pase lo que pasó con este Congreso, porque los candidatos necesitan tiempo para prepararse, un diplomado al menos, para saber lo que harán cuando asuman el mandato. De lo contrario, entra cualquiera al Congreso. Necesitamos el cambio, es cierto, pero también necesitamos pausa.



—El presidente Vizcarra planteó la iniciativa en julio, han pasado dos meses y aún no hay una respuesta del Congreso. La demora es del mismo Congreso.

El Perú está sufriendo un problema de enfermedad política, una lucha de poderes mientras hay tantos problemas sociales. De salud, de educación, de inseguridad, y no nos damos cuenta que la población es la que sufre, no el político que está en su casa muy cómodamente.



—Pero hacer las elecciones después de abril del 2020, no tiene mucho sentido. Casi estaríamos entrando al 2021.

Lamentablemente, necesitamos empezar a pensar en el país. Nadie está pensando en el país. Los precandidatos salen en la televisión y nadie plantea nada nuevo. Están buscando con quién pelearse. Nadie plantea soluciones sobre salud, minería. La gente no le interesa quién va a ser congresista, sino cómo solucionar sus problemas.



—De darse las elecciones, ya sea en el 2020 o 2021, ¿Vamos Perú tiene al candidato presidencial que planteará algo nuevo como plantea usted?

No tiene todavía candidato presidencial. Vamos Perú esta pensando no solo en tener un candidato presidencial sino en establecer una alianza con otros partidos políticos.



—En ese marco se reunió con el congresista Daniel Salaverry. ¿Él puede ser su candidato?

Quiero aclarar que yo sí tuve conversaciones con el señor Salaverry. Salaverry me propuso hacer una alianza con un partido político que es Restauración. Por eso fue la reunión que tuvimos en el Callao. Más allá de eso, creo que él se retracta…



—¿Por qué cree que Salaverry se retracta?

Creo que fue la presión. En ese momento, cuando comienzan los gritos de “Salaverry presidente”, todo desata en una euforia, pero no habíamos acordado nada. Él, después de las reuniones, nos pidió ir con nosotros porque tenemos parte del país. Tenemos alcaldes en la selva, en el sur. En los seis años que vamos a cumplir como partido, hemos tenido alcaldes en Tacna, en Arequipa, tenemos una fuerza consolidada dentro del país. Él quería eso. Hasta ahora no hemos vuelto a hablar.

—En los videos, usted mismo arenga “Salaverry presidente”.

Por supuesto, porque ya habíamos quedado en algo, en ir en una alianza.



—¿Esa alianza sigue?

No, no, no hemos vuelto a conversar. También hay otras posibilidades. Tengo excelente amistad con César Acuña. Vamos Perú va a tomar una decisión en octubre, si vamos solos o con alianza.



—¿Cree que Daniel Salaverry se asustó?

Creo que se asustan por el tema del Callao. Yo no tengo rabo de paja, y por eso mantenemos el partido incólume a cualquier problema.



—La señora Laura Bozzo mencionó en una entrevista reciente que había recibido una propuesta para ser candidata presidencial, y luego apareció una pinta a su favor en el Callao. Siendo Vamos Perú un partido chalaco, ¿usted ha sostenido conversaciones con la señora Bozzo?

Sí, hemos tenido reuniones en México con Laura. Somos amigos, ella ha sido madrina de diferentes eventos sociales cuando yo he sido alcalde [del Callao]. Nos encontramos en México y hablamos del tema porque ella había dicho en algunos medios que quería ser candidata. Conversamos.



—¿Le propuso que sea la candidata de Vamos Perú a la presidencia?

Hablamos de la candidatura, de lo que está sufriendo el país. De la candidatura de ella hacia la presidencia y lo que está pasando en el país. Ella dijo que era mujer de temple y que podría ser presidenta, luego dijo que lo iba a evaluar. Y quedó en evaluación.



—¿Y considera que la señora Bozzo tiene el perfil para ser presidenta?

Es abogada, con maestría, una mujer de temple. De repente hemos hablado de muchos hombres en la presidencia y no de una mujer. Es importante, y yo veo que una mujer puede ser presidenta de la República. Necesitamos una mujer de temple y de carácter en la presidencia de la República.



—De acuerdo, pero lo primero que se le viene a la mente de las personas cuando escuchan el nombre de Laura Bozzo es su pasando en los noventa. ¿A usted no le sucede?

Bueno, lógicamente cada uno ha tenido su pasado. Yo hablo desde aquí hacia adelante. Hoy, el país con tanto problema necesita más que nunca una persona, mujer u hombre, de temple, que trabaje.



—¿Ha tenido conversaciones con otra candidata mujer?

Sí, hemos tenido varias conversaciones. Yo admiro a varias personas, mujeres de temple, alguien que ponga orden en la casa…



—¿Algún nombre que pueda mencionar?

Una procuradora.



—¿La actual congresista Yeni Vilcatoma?

No, no, otra procuradora que me gustaría que fuera…



—¿Katherine Ampuero?

Me gusta Katherine Ampuero, me gustaría Julia Príncipe. Son gente honesta y que trabaja por el país.



—¿Ha hablado con ellas?

Con una de ellas, prefiero reservarme el nombre porque ella no quería que se supiera del tema.



El partido Vamos Perú está a punto de cumplir seis años de vida política. En las elecciones del 2018 logró nueve alcaldías distritales y dos provinciales. (Foto: Rolly Reyna/ GEC) archivo

—A nivel de partidos, ¿con quién ha sostenido conversaciones?

Hemos tenido una pequeña conversación por teléfono con el señor Acuña. Yo acabo de llegar de viaje y no he conversado con nadie más.



—¿Fue una mala decisión ir en alianza con el Apra y el PPC en el 2016?

Yo nunca me arrepiento. Aprendí mucho, fue nuestra primera elección presidencial. Alan García era un tipo muy sabio, Lourdes Flores es una mujer con mucha experiencia. Para mí era importante tener una experiencia con ellos, más allá de lo que se diga de ellos. No fue una mala decisión. Yo era nuevo como líder y uno siempre aprende.



—Me llama la atención que Vamos Perú siempre haya tenido acercamiento a personas ligadas a la farándula. Sucedió con Carlos Álvarez y ahora con Laura Bozzo. ¿A qué responde esto?

Recuerda que yo he sido 24 años productor de televisión. He sido productor de Televisa, de Gisela. Entonces estoy muy ligado a la farándula, pero a la farándula seria. Carlos Álvarez es un tipo serio, es un cómico pero el presidente de Guatemala es cómico. También son responsables sociales del país. Son gente que trabaja por el país. Hoy abrí mi celular y vi un mensaje de Carlos Álvarez sobre los problemas sociales del país.



—Bajo ese argumento, ¿también ve presidenciable a Gisela?

No necesariamente. Hemos conversado muchas veces del tema, porque somos amigos, pero a ella no le interesa por ahora hacer política.



—¿Y si le interesara más adelante?

Tiene que prepararse para eso. Yo creo el candidato tiene que prepararse.



—¿Cómo evalúa la gestión del actual gobernador del Callao Dante Mandriotti y del actual alcalde Pedro López?

En el caso del señor Mandriotti ha realizado mucho cambio de funcionarios. En el caso de Pedro López existe división en la gestión y eso perjudica al Callao. Recién van ocho meses y esperamos que reaccionen, que hagan cambios, que sean líderes de su gestión.



—Desde la gestión de Pedro López, su sucesor, han dicho que están buscando ordenar toda la mala gestión que usted dejó.

El funcionario que habla de anteriores gestiones es que no puede con su gestión. Que se encargue la contraloría, la fiscalía, pero no ellos. Ellos no son jueces.



—¿Cree que el ex gobernador Félix Moreno se entregará a la justicia?

No sé, me da pena por su familia. Esperemos que lo haga. Con Félix Moreno he tenido siempre una competencia, pero yo pienso en mi trabajo.



—En uno de los audios del Caso Cuellos Blancos se escucha al fiscal provincial del Callao Edgar Espinoza conversando con una persona no identificada sobre llevar a cabo una reunión con Juan Sotomayor para que lo ayude con la venta de terrenos. ¿Usted recuerda cuándo se concretó esta reunión?

No, nunca he tenido ese tipo de reuniones. Nunca he tenido ningún proceso con él.



—En Panorama se señala que en el año 2014 el fiscal Edgar Espinoza archivó la denuncia por tráfico de terrenos en contra de la gestión de Juan Sotomayor.

No, yo no he tenido ningún proceso por tráfico de terrenos.