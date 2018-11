Poder Judicial absuelve a miembros del Movadef acusados de apología

El colegiado E de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial absolvió esta mañana a los dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) acusados por el presunto delito de apología al terrorismo.

En este caso estaban siendo procesados Alfredo Víctor Crespo Bragayrac, Alberto Mego Márquez y Oswaldo Esquivel Caycho. También Manuel Augusto Fajardo Cravero, quien falleció el pasado mes de junio.

Según la acusación del Fiscal Superior Jesús Prado León, los imputados habría cometido el delito de apología con la redacción y difusión de manera pública del "Periódico Marxista Leninista Maoísta Amnistía General" en su edición del 25 de setiembre del 2010.

En esta se mencionaba que el sanguinario cabecilla terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimaél Guzmán, era “el más grande intelectual, filósofo, marxista, leninista, maoísta de nuestra época".

La publicación fue ofrecida en venta el 12 de octubre de 2010 en las inmediaciones de la Plaza Bolívar (Centro de Lima), durante una marcha de trabajadores públicos.

-No hay delito-

Sin embargo, según el tribunal superior estas afirmaciones no constituyen un acto delictivo pues Guzmán no ha sido condenado por ningún delito que se enmarque en los calificativos atribuidos a su persona en dicha publicación.

En ese sentido, consideraron que no había elementos para dictar una condena contra los integrantes del Movadef. Aseveraron que no se puede criminalizar expresiones que si bien pueden ser criticadas, no son de relevancia penal.

El colegiado E de la Sala Penal Nacional está integrado por los jueces superiores Pablo Ilave García, Emma Benavides Vargas y Teofilo Salvador Neyra.

-Es preocupante-

El fiscal superior nacional penal, Jesús Prado León, lamentó la decisión y calificó de "preocupante" la situación que ha generado la decisión del tribunal.

"Esta sentencia emitida por este tribunal es una sentencia muy preocupante toda vez que con este antecedente cualquier persona puede salir a realizar loas de la ideología de Abimaél Guzmán Reynoso o de la figura de Abimaél Guzmán Reynoso, como cabecilla de esta organización criminal Sendero Luminoso", dijo a su salida de la Sala de audiencias.

Prado León interpuso un recurso de nulidad ante la decisión emitida por la sala superior a fin de que sea revisada por la Corte Suprema.

"Esta una sentencia de marras. Es preocupante para el subsistema y para las personas que llevamos peleando contra esta lacra. Han ocasionado que se abracen y celebren estos señores, que algunos han sido sentenciados por terrorismo y otros que fueron procesados. Llama la atención que las sentencias de este tribunal se han caracterizado por ser absolutorias casi en todas sus sentencias y es por eso que el terrorismo no desaparece", anotó.

Por su parte, Alfredo Crespo -cabecilla del Movadef- indicó que los jueces dictaminaron su absolución porque "no se han dejado presionar".