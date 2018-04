El Colegiado B de la Sala Penal Nacional devolvió a la fiscalía el expediente de la acusación en contra del ex presidente Alberto Fujimori por la presunta autoría mediata del crimen de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del grupo paramilitar Colina en enero de 1992.

Fuentes de El Comercio indicaron que esta medida se adoptó para que el Ministerio Público realice precisiones y argumente mejor su denuncia en contra de Fujimori.

El tribunal analizó al expediente con el objetivo de determinar si procede o no llevar a juicio oral al ex mandatario y a los ex integrantes del Grupo Colina. Sin embargo, tras hallar algunas inconsistencias en la acusación procedieron a devolver el caso.

En febrero pasado el mismo colegiado- integrado por los jueces Miluska Cano, Otto Verapinto y Omar Pimentel- decidió no aplicar la Resolución Suprema 281-2017-JUS que concedió el derecho de gracia por razones humanitarias a Alberto Fujimori.

Este Diario se comunicó con el abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, quien informó que hasta el momento no ha sido notificado por la Sala. Agregó que esperaban que se tomara esa decisión al considerar que “existían deficiencias en la acusación”.

“La acusación era deficiente y tenían errores notorios por lo que tenía que ser devuelta a la fiscalía para que la rehagan”, comentó.

Sobre la autoría mediata, Pérez Arroyo dijo que no estaba siendo clara pues “no se podía entender cómo es que existen seis autores mediatos en la acusación”.

“El autor mediato es el que controla todo el aparato organizado del crimen, pero si hay seis autores entonces estamos hablando de coautoría y no autoría mediata”, remarcó Pérez Arroyo.

Fuentes del Ministerio Público señalaron a El Comercio que se hará la aclaración que solicita el colegiado superior, a fin de que se acelere el inicio de juicio oral.

Como se recodará, el pasado 27 de marzo la fiscalía solicitó que en el Caso Pativilca, se varíe la comparecencia simple de Alberto Fujimori y se le imponga comparecencia restringida, con el objetivo de que solo pueda ausentarse del lugar de residencia con autorización judicial.

Sin embargo, tras la devolución del expediente la audiencia para que se varíe la situación del ex mandatario deberá esperar hasta que el colegiado vuelva a tener el caso en sus manos.