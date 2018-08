Poder Judicial evaluará mañana apelación de PPK para viajar a EE.UU.

La Sala Penal Nacional de Apelaciones Anticorrupción del Poder Judicial (PJ) evaluará mañana el recurso de impugnación que presentó el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a fin de poder viajar a Estados Unidos por razones médicas.

Como se recuerda, el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, rechazó el permiso de viaje que solicitó PPK, sobre quien pesa una orden de impedimento de salida del país por estar investigado en el Caso Lava Jato.

En aquella oportunidad, el magistrado indicó que no había base legal para otorgarle a Kuczynski un permiso de viaje fuera del país cuando tiene una medida restrictiva que lo obliga a permanecer dentro del territorio nacional.

A ello, agregó el juez, la defensa del ex mandatario no sustentó qué tipo de tratamiento exclusivo se realizaría en EE.UU. y que no pueda hacerse dentro del Perú.

Ante ello, la defensa del ex presidente apeló la decisión del juez Sánchez Balbuena, pues consideró que PPK necesita una atención especializada en la clínica donde fue operado años atrás y tiene todo su historial médico.

La audiencia está programada para las 3:30 de la tarde en la sala de audiencias Nro. 1 de la sede judicial “Edificio Carlos Zavala”, ubicado en el jirón Manuel Cuadros Nro. 182, en el Centro de Lima.