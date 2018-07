Poder Judicial evaluará hoy pedido para salir del país de PPK

El Poder Judicial evaluará esta tarde un pedido que presentó el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para poder salir del país.



El Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Corrupción determinará si procede o no este pedido de PPK en una audiencia que se llevará a cabo a las 3 p.m.

El juez que dirigirá dicha sesión será Juan Carlos Sánchez Balbuena, debido a que el titular de dicho juzgado, Manuel Chuyo, se encuentra de vacaciones.

Hoy a las 3 PM. Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en #Corrupción, que despacha el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena (por vacaciones de Manuel Chuyo) realiza audiencia de solicitud de autorización de viaje de Pedro Pablo #Kuczynski. pic.twitter.com/RpwvZqQKkg — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 30 de julio de 2018

Cabe recordar que el 18 de mayo de este año, el mismo juez Juan Carlos Sánchez dictó una orden de impedimento de salida de país contra PPK por 18 meses a pedido de la fiscalía.

En aquella oportunidad, el fiscal Hamilton Castro encabezaba el equipo especial que investiga los pagos de coimas de Odebrecht por licitaciones. Fue él quien consideró que PPK podía huir del país por la gravedad de los delitos que se le imputan, como es el lavado de activos.

La solicitud para abandonar el país de PPK también ocasionó un pronunciamiento de la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, quien preside la comisión investigadora del Caso Lava Jato.

"El ex presidente Kuczynski no tiene arraigo en nuestro país. Por lo tanto, la posibilidad de que se repita una figura como la del ex presidente Alejandro Toledo, con su fuga y ahora muy difícil extradición, nos hace levantar nuestra voz de preocupación", señaló en conferencia de prensa esta mañana.

Según la parlamentaria, se debería impedir que PPK abandone el país ya que no tiene arraigo familiar ni trabajo conocido en el Perú. "El ex presidente ha tratado de evadir la justicia frente al Parlamento de la República", recordó.