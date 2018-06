La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la resolución que había declarado improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por la defensa legal del prófugo ex presidente Alejandro Toledo contra el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.

La decisión en primera instancia fue tomada el pasado 25 de mayo por el 11° Juzgado Penal de Lima. Y en la apelación, la defensa de Toledo insistió en una presunta amenaza contra la libertad individual del ex mandatario y violación al debido proceso, buscando así anular la investigación sobre el Caso Odebercht.

Como se sabe, Alejandro Toledo mantiene una orden de prisión preventiva por 18 meses debido a que habría recibido una coima de US$20 millones de la empresa Odebrecht a fin de que esta se adjudique los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, como ocurrió en el 2005.

De acuerdo a la resolución de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres, la demanda de hábeas corpus cuestionó al juez Concepción y su decisión de declarar en febrero del 2017 fundado el pedido fiscal de prisión preventiva contra Toledo. Ello en base a dos principales reclamos: que supuestamente no existió peligro procesal y Toledo nunca fue citado ni comunicado sobre la investigación; y que el magistrado y la fiscalía no eran competentes en la pesquisa contra el ex presidente.

Sin embargo, la sala señala entre sus consideraciones que los agraviados promovidos son “inatendibles”.



Indica también que no existen datos fácticos mínimos que la habilitan a examinar si el actuar del juez fue adecuado o no. “Menos aún se advierte que en la audiencia de prisión preventiva la defensa del favorecido haya expresado su disconformidad o haya peticionado un debate sobre tal tema en particular”, agrega la resolución.