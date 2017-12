El juego político de los Fujimori [INFORME]

El indulto humanitario a Alberto Fujimori no solo ha generado polémica por lo que ha implicado la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Con la gracia también han surgido preguntas sobre qué pasará con el liderazgo del fujimorismo.

La discusión respecto al liderazgo en la agrupación no es nueva. Desde hace unos años se habla de las diferencias entre las corrientes ‘albertista’, referida a los simpatizantes o políticos cercanos al ex mandatario, y ‘keikista’, que alude a los partidarios de Keiko Fujimori, su hija mayor.

Keiko Fujimori es la lideresa del partido Fuerza Popular (FP). Si bien fue primera dama en los 90, ella ha desarrollado su carrera política en los últimos 12 años, luego de que su padre le delegara la tarea de liderar al fujimorismo ante su detención en Chile.

(Gráfico: El Comercio) (Gráfico: El Comercio)

Aunque la lideresa de FP ha defendido a su padre y su legado, en los últimos años trató de marcar distancia respecto a la influencia de este dentro del fujimorismo. Por ejemplo, renovó la dirigencia con gente cercana a ella. Por otro lado, buscó que el partido diera una imagen de unidad. Alberto Fujimori aportó en ese objetivo antes de que se iniciara la campaña del 2016, cuando pidió a sus seguidores que apoyaran a Keiko en un mensaje publicado en su Twitter.

Pero esa unidad se alteró meses después de dicha campaña, la que Keiko, al igual que en la del 2011, perdió en la segunda vuelta electoral.

Durante el 2017, su hermano, el congresista Kenji Fujimori, ha cuestionado abiertamente las posiciones y decisiones de su bancada (en la campaña, además, tuvo algunas declaraciones y frases controversiales). Su postura crítica llevó a que su bancada lo suspendiera dos veces.

Una fuente cercana a Kenji señaló que, con su actitud, el legislador ha buscado ser un “balance” frente a la mayoría que FP tiene en el Congreso (son 71 parlamentarios). Según pudo conocer este Diario, esa postura tiene vinculación con la oposición –como considera el congresista– de la cúpula de FP a la libertad de su padre. Su última conducta divergente se dio en la votación de la moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este caso, además, puede representar el inicio de un nuevo capítulo en el liderazgo del fujimorismo.

—El presente de los sectores—

Las abstenciones de Kenji y otros nueve legisladores de FP ayudaron a que no se llegara a los votos necesarios para vacar al mandatario. Varias notas y opiniones apuntan a que esas abstenciones tienen relación directa con la decisión de Kuczynski de indultar a Fujimori (el portal “Ojo Público” ha informado que, un día antes de la votación, el ex mandatario se reunió en la Diroes con Kenji y otros cuatro congresistas que se abstuvieron).

Se ha dicho que esa votación significó una derrota para Keiko Fujimori. Y con el indulto surgen interrogantes sobre si Keiko mantendrá su jerarquía en FP y en el fujimorismo.

Según fuentes consultadas por este Diario, el sector de Keiko está asustado ante la liberación del ex presidente. Dentro de esas fuentes se señaló que se teme que más congresistas de la bancada se inclinen hacia el sector de Kenji. Otras fuentes precisaron que la preocupación no es que los 10 parlamentarios que votaron en abstención dejen la bancada, sino que otros parlamentarios no cumplan las decisiones adoptadas por la cúpula, por ejemplo, para las votaciones en el Congreso, o que pidan prebendas para seguir la línea partidaria.

Hace tres días, Kenji criticó otra vez a Ana Herz de Vega y Pier Figari, dirigentes y colaboradores muy cercanos a Keiko. En su Twitter escribió que ellos “han conspirado por años, sistemáticamente, contra la libertad de Alberto Fujimori”.

De acuerdo con el sector de Kenji, se busca que Herz y Figari dejen de ser “asesores en la sombra” de FP. El mismo sector considera que ambos “son responsables de querer borrar” a Alberto Fujimori de FP y de “cambiar a los dirigentes que [le] tenían afecto”.

El viernes 15 de este mes, Herz y Vega salieron del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de FP. Ellos eran secretarios de Organización y de Ética y Disciplina, respectivamente. También se dejó fuera del CEN a Kenji.

Desde el sector de Kenji indicaron que antes de que Figari y Herz dejaran el CEN, esta última colocó coordinadores regionales cercanos a ella. Justamente, en el Facebook de Fuerza Popular se publicó el último viernes un comunicado de los coordinadores regionales, en el que saludaban el indulto “a nuestro líder histórico Alberto Fujimori”, pero “rechazamos las falsas acusaciones de quienes denuncian la existencia de presuntas conspiraciones en el interior del partido para impedir” su libertad. Asimismo, manifestaron su “solidaridad y respaldo político” a Herz y Figari, “quienes han sido agraviados con estas infamias”.

En el 2018 habrá elecciones municipales y regionales. La lucha de poder entre sectores del fujimorismo influirá en las candidaturas de FP para esos comicios.

—Silencio y posibles escenarios—

Después del indulto, ni los dirigentes ni voceros o principales congresistas de FP han hablado sobre el panorama de la agrupación.

Para el periodista y analista político Pedro Tenorio, Keiko Fujimori debe estar evaluando qué es lo que más le conviene hacer ahora que su padre está libre. “[Ella puede] seguir como única lideresa de Fuerza Popular, manteniéndose al margen de ellos [su padre y Kenji] o unificarse [con ellos], con lo cual va a tener que ceder terreno y poder”, comentó.

En el caso de Alberto Fujimori, el analista y ex diputado Carlos Tapia considera que el ex presidente respetará el liderazgo de Keiko, pero que, “por intermedio de Kenji tendrá, desde la oscuridad, un poder más o menos importante” en la agrupación.

El analista y ex senador Enrique Bernales también cree que el ex mandatario tendrá “un rol muy importante tras bambalinas”, pero que resolverá las diferencias entre hermanos. “[Fujimori] va a tener una especie de poder oculto, pero real”, dijo, aunque agregó “no hay que olvidarnos de que en las familias tradicionales hay un solo jefe: el padre de familia”.

MÁS EN POLÍTICA...