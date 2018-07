Juez César Hinostroza se abstuvo de responder quién es la “señora K”

El suspendido juez César Hinostroza Pariachi acudió este jueves ante el despacho del fiscal para casos de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez, quien lo interrogó como parte de la investigación que se le sigue a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Fuentes de El Comercio señalaron que el magistrado se abstuvo de responder quién es la “señora K” de la “fuerza número 1”, así como a dar mayores detalles sobre su relación con el empresario automotriz Antonio Camayo.

El cuestionado juez, suspendido del ejercicio de sus funciones debido a los presuntos delitos e inconductas reveladas en los audios divulgados por IDL-Reporteros y otro medios de comunicación, acudió a la fiscalía de lavado de activos en calidad de testigo.

La citación se dio a raíz de los audios en los que el suspendido magistrado supremo habla sobre la “señora K”, quien lo habría convocado para una reunión.

A su salida de la fiscalía, César Hinostroza aseveró que los audios que protagoniza no revelan ninguna falta ética.

“Hasta ahora no se habla de ningún proceso de mi sala. No tiene ninguna relación con mi función jurisdiccional. Se habla de tráfico de influencias. Ese delito, lo dice la ley y no yo, se configura cuando se intercede ante otro funcionario público previa dádiva, previa recompensa de dinero”, se defendió.

Sostuvo, además, que las posibles faltas éticas de su responsabilidad son un asunto actualmente en investigación en el ámbito del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

No obstante, dijo ser víctima de una violación a sus derechos humanos debido a la interceptación de sus comunicaciones telefónicas y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sancionado a países por hechos similares.

“La estrategia de mi defensa no la puedo anunciar. Yo me voy a defender, estoy dando la cara, voy a colaborar con todas las autoridades a cuanta citación me llamen. Ojo, hay que individualizar responsabilidades”, sentenció.