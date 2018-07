El juez supremo César Hinostroza Pariachi aseguró que no se ausentará del país, después de que se conociera que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicitó al Poder Judicial que le dicte impedimento de salida del territorio nacional.

“Por lo menos este mes no [viajaré]. Yo no tengo ningún interés en salir del país”, indicó a El Comercio Hinostroza Pariachi, implicado en presuntas irregularidades de acuerdo a una serie de audios difundidos en los últimos días por “Panorama” y IDL–Reporteros.

Añadió que, a su juicio, este pedido es “un atropello” y que “van a tener que atenerse las consecuencias”.

Esta semana, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación al magistrado por el caso grabaciones que protagoniza con integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y otros personajes.

“No me han notificado de ninguna investigación. No sé los cargos, no sé de qué se trata”, indicó Hinostroza Pariachi al respecto. Añadió, sin embargo, que colaborará con todas las indagaciones a las que sea convocado.

El juez supremo, que está de vacaciones por 30 días, fue retirado de la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria y dispuso desactivar esta instancia, pero ha pasado a formar parte de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, expresó que ni él ni la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tienen atribuciones para suspender o excluir a Hinostroza.

Explicó que solo existen dos mecanismos legales para que el juez supremo deje su cargo: a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) o del Congreso de la República con una acusación constitucional.