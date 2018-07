Juez César Hinostroza: "Yo no necesito puentes"

En el último audio publicado por el portal IDL-Reporteros, se escucha al juez supremo César Hinostroza hablar con el empresario Antonio Camayo sobre un viaje a Rusia y también mencionan una reunión que sería en Palacio de Gobierno con el presidente Martín Vizcarra.

En la grabación se escucha a Camayo decir: “Estoy en las altas esferas ahora pe”. A lo que Hinostroza le responde que interceda con el mandatario: “No te olvides de hacer un envío, de un mensaje, con Martín pues”. “Sí, sí, yo el miércoles voy a estar con él, ya en su oficina y vamos a tener una mesa de trabajo”, responde el empresario. “Ya, y ahí me dices. Ahí consúltale si puede, podemos conversar para que haya un puente ahí pues, ¿no?”, sugiere Hinostroza. “Claro, y de ahí no va a ser puente, va a ser puentezaso", responde el empresario.

Sobre esta conversación, Hinostroza negó que esté hablando con Camayo para un acercamiento con el jefe del Estado. En diálogo con El Comercio, aseguró que él "no necesita puentes con nadie", y que este hecho "no tiene relevancia legal". Aunque sí reconoció conocer al gerente general de IZA Motors. "Es mi paisano", dijo.

"¿Para qué yo quiero conocer a personas si yo no necesito nada? Yo ya soy juez supremo, ya me voy a jubilar. Es intrascendente si quiero conocer a alguien. No tiene ninguna relevancia de tipo legal. No necesito puentes. Es innecesario e irrelevante.", afirmó.

En relación al "envío del mensaje" que se le escucha decir en el audio para Vizcarra, Hinostroza lo negó también y dijo que Camayo menciona que tendría una "relación institucional".

"Yo no sé pues la vida de las personas y que podría entablar una relación institucional. Bueno, que haya una relación institucional para trabajar por el país. En positivo, no se está pidiendo nada ilegal de nada", agregó.

Asimismo, Hinostroza señaló que él pagó los pasajes y las entradas para el Mundial de Rusia y que tiene pruebas para demostrarlo. Al ser consultado si conoce a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, solo respondió que "todo el mundo lo conoce porque es dirigente".