Juez Concepción: ¿quiénes buscaron apartarlo de los procesos a su cargo?

El juez Richard Concepción Carhuancho fue apartado el último martes de los casos investigados por la fiscalía a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión fue tomada por la Segunda Sala de Apelaciones Nacionales del Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado. La recusación contra el magistrado fue presentada por el ex secretario general de Fuerza 2011 Jaime Yoshiyama, quien se encuentra en Estados Unidos a pesar de tener una orden de prisión preventiva por 36 meses.

No es primera vez que conocidos investigados buscaron apartar de sus procesos al juez Richard Concepción Carhuancho. Desde los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, hasta Gerald Oropeza y Pedro Miranda, conocido como 'Peter Ferrari', también lo intentaron sin éxito.

–Los Humala–

​La última recusación presentada por Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y que terminó siendo rechazada, fue en octubre del 2018. La ex pareja presidencial alegaba temor de parcialidad. El hecho que lo generaba era la resolución del Tribunal Constitucional, la que revocó la orden de prisión preventiva interpuesta por Concepción Carhuancho. Para la defensa de Humala y Heredia, dicha sentencia señalaba que la decisión había sido "arbitraria y un acto inconstitucional".

Sin embargo, la sala consideró que la resolución del TC no permite afirmar que de tal calificación se derive un temor de parcialidad, capaz de fundamentar una recusación. Por lo tanto, la declararon infundada.

Hubo otros intentos: en julio del 2016 y en abril del 2017, la defensa legal de Nadine Heredia también presentó recusaciones contra el magistrado de investigación preparatoria. Pero ambas fue declaradas inadmisibles por la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

–Alejandro Toledo–

El ex presidente va a cumplir próximamente dos años como prófugo de la justicia, sin cumplir la orden de 18 meses de prisión preventiva emitida por Concepción Carhuancho.

Sus abogados, en estos dos últimos años, han presentado en diciembre del 2017 y en abril del 2018 recusaciones contra el juez.

La primera fue, según la defensa de Toledo, porque dudaba de la imparcialidad del magistrado. "Se pasea por los medios de comunicación asumiendo un liderazgo, mostrándose como juez probo", señalaba. Finalmente, la Segunda Sala Penal de Apelaciones la declaró inadmisible por no cumplir con los días exigidos en ley y también infundada.

La segunda fue por haber emitido declaraciones en un medio de comunicación internacional –CNN– "adelantando opinión sobre la presunta participación y responsabilidad" de Toledo. "Atribuyéndole como ciertos hechos no probados, haciendo afirmaciones temerarias y falsas", indicaba. Para la Sala Penal Nacional, no fue posible emitir un pronunciamiento de fondo por haberla presentado mucho tiempo después de la causal de la recusación.

–Gerald Oropeza–

En octubre del 2018, Gerald Oropeza, investigado por tráfico ilícito de drogas en la modalidad de conspiración, recusó a través de su defensa a Concepción Carhuancho. El juez fue quien ordenó y prolongó la prisión preventiva en su contra.

Oropeza indicaba que las causales de su recusación eran por la "enemistad manifiesta del juez y duda razonable respecto a su imparcialidad". No obstante, el pedido no fue admitido por la Segunda Sala Penal de Apelaciones por no cumplir los plazos de ley.

–Peter Ferrari–

La Sala Penal de Apelaciones, en mayo del 2017, declaró inadmisible la recusación presentada por Pedro Pérez Miranda, conocido como 'Peter Ferrari', por "generar dudas de imparcialidad" tras conocerse en los medios que habría un plan para asesinar al juez y que él sería quien estaba detrás del mismo.

‘Peter Ferrari’ es acusado por la Fiscalía Federal del Distrito del Sur de la Florida de lavar millones de dólares en oro obtenido mediante actividades delictivas como la minería ilegal y narcotráfico. El investigado por el delito de lavado de activos fue enviado a prisión preventiva por Concepción Carhuancho.

El pedido fue declarado infundado por la Sala Penal de Apelaciones debido a que no fueron declaraciones hechas por el juez, sino notas periodísticas.

–Vicente Díaz Arce–

La Primera Sala Penal de Apelaciones, en noviembre del 2018, declaró inadmisible una recusación contra el juez presentada por Vicente Díaz Arce, investigado por el delito de lavado de activos y vinculado a Rodolfo Orellana.

Concepción Carhuancho ordenó la prisión preventiva para Díaz Arce. Pero un tribunal superior revocó la decisión. Por esa razón, el pastor evangélico presentó una recusación "por considerar que después de que revocaron la prisión preventiva que ordenó, tratará de "vengarse" en la próxima audiencia". Fue declarada inadmisible por extemporánea.