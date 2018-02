Juez decidirá si libera a ex ejecutivos de Graña y Montero

El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho informará esta semana si José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña seguirán bajo prisión preventiva por el Caso Odebrecht.

En una audiencia realizada ayer en la Sala Penal Nacional, el magistrado analizó el pedido de la defensa de los ex ejecutivos de Graña y Montero para revocar la orden de prisión preventiva. Al término de la sesión, dijo que notificará por escrito su decisión en el plazo de ley. Este es de dos días hábiles.

Jorge Massa, abogado de José Graña, indicó que, si bien la decisión del juez es autónoma, espera que esta vaya en el mismo sentido que la de la Primera Sala Penal de Apelaciones, que dispuso, en enero, la liberación de Fernando Camet y José Castillo Dibós, ex representantes de JJ Camet e ICCGSA, respectivamente. Ambos también son procesados por el Caso Odebrecht.

—Debate—

Desde las 11 a.m. de ayer, Concepción escuchó los argumentos de la defensa de los ex directivos y de la fiscalía. Por un lado, el fiscal Hamilton Castro solicitó que se ratifique la prisión preventiva de 18 meses para ambos. La defensa pidió el cese de esta medida.



Sophia Icaza, abogada de Graña Acuña, argumentó que no existe el peligro procesal de su patrocinado y que su reclusión en un penal puede agravar su estado de salud, al tener 65 años.

Icaza y Massa indicaron además que los ex ejecutivos no tuvieron oportunidad de rebatir la declaración del ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien dijo a la fiscalía que las antiguas socias de la empresa brasileña cedieron a esta US$15 millones para el soborno entregado a Alejandro Toledo (hoy prófugo).

El fiscal Castro remarcó que los argumentos de la defensa ya fueron debatidos en la audiencia de prisión preventiva, que el mismo Concepción ordenó.