Unas horas después de ordenar la suspensión por un período de 30 días de la incautación de la casa del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, el juez Richard Concepción Carhuancho dejó sin efecto esta medida. Es decir, el inmueble continuará bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

En una nueva resolución, Concepción Carhuancho explica que la suspensión de la incautación de la vivienda “carece de objeto”, porque la medida ya fue ejecutada, cuando al promediar la 1:50 de la mañana de este martes el ex presidente y la ex primera dama entregaron la propiedad junto a las llaves de acceso a las autoridades del Pronabi.

El ex ministro del Interior Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de la pareja, indicó en Canal N que está sorprendido y confundido “por la inseguridad jurídica” que genera el referido magistrado.

“El presidente del Poder Judicial [Duberlí Rodríguez] ha pedido objetividad, pero nos encontramos con la sorpresa que hace unos minutos nos han notificado de la resolución que deja sin efecto la decisión de la mañana que se supone era para proteger los derechos de los hijos del ex presidente Humala”, manifestó.

Pedraza también consideró “irresponsable” el retroceso de Concepción, porque está “jugando con los sentimientos de las personas”.

Anunció que pedirá al órgano de control interno del Poder Judicial que intervenga el despacho del juez.

Explicó que el juez Concepción no puede trasladar la responsabilidad de la incautación al Pronabi.

“Él [Concepción] es el juez de esta causa, no puede decir que ya no conoce este tema, él tiene la capacidad de corregir y dejar sin efecto. De tal manera que me parece irresponsable y peligroso para la seguridad jurídica [que haya dejado sin efecto la suspensión]. Estamos hablando de ‘cantinfladas’ en un tema que es serio, estamos hablando del domicilio de un ex presidente”, remarcó.

El ex ministro dijo que confía que la Sala Penal Nacional, en segunda instancia, deje sin efecto la incautación de la casa y cuentas de la familia Humala Heredia de manera definitiva.