Juez que dictó prisión preventiva contra Walter Ríos renunció al PJ

El juez supremo instructor Luis Cevallos Vegas renunció esta tarde al Poder Judicial. La decisión del magistrado fue dada a conocer por dicha institución a través de sus redes sociales.

“Juez Luis Cevallos Vegas renunció al Poder Judicial. Hace algunos días este magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente de Corte del Callao, Walter Ríos”, se lee en el tuit.

Juez Luis Cevallos Vegas #renunció al Poder Judicial. Hace algunos días este magisrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra expresidente de Corte del Callao, Walter Ríos. pic.twitter.com/mMqoGdDF6T — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 24 de julio de 2018

"Ha sido un camino largo, pero que he consagrado a Dios y a la patria a quienes me debo por encima de todo. Hoy mediante la presente, he decidido que ha llegado el momento de dejar esta sagrada misión", sostuvo Cevallos en su carta de renuncia dirigida a Francisco Távara.

Carta de renuncia de Luis Alberto Cevallos.

"En atención a ello, por motivos de salud, renuncio a mi cargo como juez supremo provincial de la Corte Suprema de la República del Perú y también a mi cargo como juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Piura", agregó.

El último viernes, Cevallos Vegas dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, en el marco de las investigaciones que le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y cohecho activo; así como una conexión con organizaciones delincuenciales.

Esta investigación surgió a raíz de la difusión de una serie de audios por IDL Reporteros y "Panorama" en los cuales se revelan presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).