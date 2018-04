Juez evalúa documentos sobre el indulto hallados en casa de PPK

La coordinadora de la Fiscalía de la Nación, Beatriz Cabello, solicitó la documentación relacionada al indulto del ex presidente Alberto Fujimori que fue incautada por el Equipo Especial del Caso Lava Jato durante el allanamiento de la residencia del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Por ello, el fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial, pidió al juez Manuel Chuyo que convalide la confiscación de esos documentos a fin de que sean remitidos a la Fiscalía de la Nación y se investiguen.

1. ¿Por qué la fiscalía solicitó validar la incautación de los documentos del indulto?

El fiscal Hamilton Castro informó que a Kuczynski se lo investiga por el presunto delito de lavado de activos por los pagos de Odebrecht y a sus empresas y por los aportes a su campaña electoral. Y si bien, dijo, los documentos sobre el indulto no guardan relación con dichas indagaciones, se consideró que “tenían una posible connotación penal” e “interés investigativo” por parte de la Fiscalía de la Nación.



Según César Nakazaki, abogado de PPK, el fiscal Castro no está habilitado para incautar, poseer y menos para solicitar la convalidación judicial de “documentos producidos en ejercicio de las funciones como presidente de la República”.



También dijo que el juez Chuyo no es competente para resolver el pedido fiscal, ya que el ex presidente “goza del privilegio de la inmunidad según el artículo 99 de la Constitución”.



2. Recién se supo que había documentos del indulto durante el deslacrado de las pruebas incautadas.



El fiscal remarcó que el descubrimiento de los documentos sobre el indulto no se hizo durante el allanamiento, sino durante la diligencia de deslacrado de pruebas. Por ello, consideró que su posesión es legal.



Nakazaki ha solicitado la devolución de los documentos, pues sostuvo que al equipo que lidera el fiscal Castro no le correspondía incautarlos.



3. ¿Qué documentos se hallaron sobre el indulto?

Junto a la caja con las iniciales WC (Westfield Capital), se incautaron documentos relacionados al indulto. También se hallaron un correo electrónico enviado por el empresario Samuel Dyer Ampudia a PPK , un documento de un folio titulado “Discurso del indulto”, otro referido a un discurso en el que están escritos los números celulares de los congresistas “Marisa Glave, Alberto Quintanilla, Tío George [Jorge del Castillo]”.