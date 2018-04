El juez superior René Martínez Castro, presidente del Colegiado A de la Sala Penal Nacional, defendió hoy el fallo que ordena que los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo Gil afronten bajo arresto domiciliario el juicio oral del atentando en la calle Tarata (Miraflores). Agregó que no aceptará las críticas hechas por el procurador antiterrorismo Milko Ruíz.

En conferencia de prensa, Martínez Castro explicó que su sala resolvió en julio del año pasado y en segunda instancia que ambos integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso cumplan arresto en sus casas y que en ese momento ni la procuraduría ni la fiscalía cuestionaron ni apelaron su decisión.

“En el mes de julio del 2017, cuando este colegiado confirma la resolución de primera instancia de detención domiciliaria, dónde estuvo el señor Ruíz. No hizo uso de ningún medio impugnatorio. Dónde estuvo el Ministerio Público. Ninguna de estas dos instituciones, que ahora se rasgan las vestiduras, cuestionaron dicha resolución”, manifestó.

El magistrado reiteró que su colegiado actuó “dentro del marco legal y lo que establece la Constitución”.

Martínez Castro rechazó, en ese sentido, “los términos agraviantes” utilizados por el procurador, quien sostuvo que el Perú tiene jueces que “favorecen al terrorismo”.

“Este señor procurador que dicho sea de paso nunca se presenta en el juicio oral [de Tarata], pero es el primero en salir en la prensa, en los medios de comunicación […] Rechazamos igualmente sus expresiones de que va ser el Poder Judicial el responsable si hay un rebrote terrorista en el Perú, esas son expresiones antojadizas”, remarcó.

El juez Martínez también indicó que si su sala decidió que Morote y Liendo Gil salgan de prisión fue porque los informes presentados por la Policía Nacional, en los que advierten riesgos en seguridad sobre las viviendas de ambos terroristas, eran “contradictorios”.

Explicó que en el expediente sobre la casa de Morote en Chaclacayo, la policía indica que está ubicada en una zona poca transitada y alejada, mientras que en la de Liendo Gil que la vivienda está rodeada por otros inmuebles y que hay vías muy transitadas.

“Estos informes son contradictorios en cuanto a la uniformidad que debe tener el criterio de los efectivos policiales y eso ha valorado el colegiado”, subrayó.

No vio celebración de Guzmán

En otro momento, el juez René Martínez Castro dijo que no tuvo conocimiento de la celebración entre el cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, con Morote y Liendo, luego de que su tribunal ordenara que ambos cumplan arresto domiciliario.

“Yo no he tenido conocimiento, lo he conocido recién en los medios televisivos”, expresó.

Recordó que anteriormente cuando Guzmán ha faltado el respeto a la sala, él ha procedido a expulsarlo.

Para finalizar, el magistrado aclaró que si los terroristas no pagan la caución de S/10.000 impuesta a cada uno, la orden de arresto domiciliario puede revocarse.