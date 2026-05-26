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Este miércoles, el juez Juan Vidal Mercado Cahuana dará inicio al control de acusación contra el candidato presidencial, Roberto Sánchez, por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsa declaración en reporte de aportaciones.

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