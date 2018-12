El juez Richard Concepción Carhuancho negó haber mantenido alguna comunicación con el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, quien cumple una orden de comparecencia con restricciones por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y prisión preventiva por 18 meses por el Caso Los Wachiturros de Tumán.

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria se refirió a un informe publicado este lunes en el diario “Expreso”, que dio cuenta de un presunto folio del recurso de apelación de la fiscal Rocío Sánchez contra el auto judicial —de fecha 20 de diciembre del 2018— que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva contra Oviedo por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El documento consigna seis supuestas llamadas salientes desde el teléfono de Oviedo a un número atribuido a Concepción Carhuancho. La mayoría consta de solo segundos.

“Totalmente falso, ese número no me pertenece. Nunca he sacado ese número, ni me pertenece ni he sido usuario”, manifestó el juez Richard Concepción Carhuancho consultado al respecto por El Comercio.

El magistrado expresó que solo tiene un número telefónico actualmente. Cuenta con el mismo desde octubre tras renovarlo como lo hace constantemente por motivos de seguridad. Aclaró, sin embargo, que el que aparece en el documento nunca le ha pertenecido.



“Nunca me he comunicado con Oviedo ni de manera directa ni indirecta, ni tampoco he tenido contacto personal, de manera telefónica, por ninguna vía”, indicó.

El medio de comunicación que publicó la información da cuenta además de que intentó comunicarse con el número atribuido al juez, pero respondió una persona de apellido Quispe que colgó inmediatamente.

“Voy a tratar de averiguar de dónde sale la noticia, cuál es el documento oficial. Voy a tratar [de definir] qué medio utilizo para acceder al documento oficial, para empezar. No sé de dónde sale esta noticia”, adelantó también a este Diario.

Por lo pronto, agregó, se comunicó con el operador de su línea telefónica, desde donde le confirmaron que a su nombre solo tiene una línea. “La lectura que le puedo dar es una sola: que hay una campaña de desprestigio contra mi persona. Siempre he tenido una sola línea de conducta a nivel personal y también en mi carrera. Veo esto como una campaña de desprestigio totalmente carente de veracidad, que solamente busca traérseme abajo”, refirió.

—Saluda creación de corte—

De otro lado, el juez Richard Concepción Carhuancho consideró como un avance importante la constitución de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, la cual tendrá competencia nacional. Esto se oficializó ayer a través de una resolución administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.



La norma dispone que Concepción Carhuancho continúe en su plaza, lo mismo que para todas las de jueces y personal de la Sala Penal Nacional, quienes se mantienen además con sus mismas competencias. Como se sabe, el magistrado es juez titular de Chimbote, pero el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial lo destacó como juez provisional en la citada sala.

“Ya tenemos un estatuto, toda una reglamentación que entiendo se está implementando para la mejora del funcionamiento de la administración de justicia especializada en crimen organizado […] Va a haber un solo órgano especializado que va a conducir todos estos procesos”, destacó acotando que oficialmente no ha sido notificado sobre la decisión de mantenerlo en la citada plaza.

En tanto, comentó que el 3 de enero desde las 2:30 p.m. continuará la audiencia en la que se evalúa el pedido de la fiscalía para que se ordene la comparecencia restringida contra la abogada Giulliana Loza, quien ha sido incluida como investigada en la indagación por los aportes a la campaña de Fuerza 2011. El requerimiento también incluye a otros abogados, a quienes se les imputa la presunta comisión del delito contra la administración pública de justicia, en la modalidad de obstrucción de la justicia.