Juez Sahuanay: “Caso de la señora Fujimori será resuelto con independencia”

El juez superior Octavio Sahuanay, presidente de la sala que evaluará la apelación que presentó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, contra su prisión preventiva de 36 meses, aseguró que resolverán el caso con independencia.

— La sala analizará la apelación a la prisión preventiva que se dictó contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. ¿Podemos esperar objetividad?

Actuaremos con la misma independencia con la que hemos actuado, y esa independencia significa no tener ninguna predisposición a dar la razón, ya sea a un poder político, poder económico o cualquier otro poder mediático. Entonces, el caso de la señora [Keiko] Fujimori, como cualquier otro, será resuelto con independencia.

— Pero su sala anuló la detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular...

El gran mérito de un juez es que no se pueda predecir cómo va a actuar. Entonces, si bien anulamos dicha resolución, también hemos ratificado al juez Richard Concepción cuando fue recusado. Por tanto, no podemos hablar de predictibilidad.

— Pero sí de imparcialidad.

Recuerdo que en una audiencia la abogada de la señora Fujimori citó una frase mía en la que decía que los jueces somos las últimas barreras de la arbitrariedad, y es cierto, pero no la citó completa. Porque yo decía, además, que cuando la fiscalía cumple con los estándares, a los jueces no nos debe temblar la mano para dar prisiones preventivas o establecer condenas.

— ¿En este tipo de casos existe carga adicional o influencia del poder?

Debe recordar que nosotros ratificamos la prisión preventiva de los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia y actuamos guiados por los elementos que había.

— Esa resolución fue anulada por el Tribunal Constitucional. ¿No estamos, entonces, ante un caso similar?

Por más que sean estos casos de Odebrecht o Lava Jato, las particularidades de cómo ingresa el dinero, cómo el Ministerio Público pretende demostrar que se han producido estos temas de lavado, hacen que cada caso tenga su fisonomía propia.

— ¿Se puede presumir que el caso de la señora Fujimori tiene un contexto vinculado con los estándares fijados por el TC?

No puedo adelantar nada sobre eso porque, como ya dije, cada caso tiene su particularidad y elementos probatorios. Y sí, en dicha sentencia [del TC] hay estándares que no son vinculantes, pero cuyas interpretaciones deben seguirse o apartarse de acuerdo con las particularidades.

— ¿Podríamos hablar de objetividad en su sala cuando una de las integrantes –Jessica León– ha sido vinculada a Los Cuellos Blancos del Puerto?

Nosotros no salimos antes a aclarar este tema porque se nos había recusado, pero ya una sala nos ha ratificado y la misma sala ha dicho que no había razones objetivas para dudar de la imparcialidad de la doctora León. Es más, a nosotros nos investigó el fiscal [Víctor] Rodríguez Monteza [sindicado en un informe de la fiscalía como presunto integrante de Los Cuellos Blancos]. Entonces, que un presunto Cuello Blanco investigue a otro Cuello Blanco no es lógico, ¿no?

— No es el único cuestionamiento. Su sala estuvo implicada en la liberación de narcos en el Caso Carbonero...

Ellos jamás fueron liberados por esta sala, nosotros los condenamos. Se suscitó una diferencia con el plazo de prisión preventiva y la Corte Suprema nos dio la razón a nosotros.