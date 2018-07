César Hinostroza conversa con el juez supremo Ángel Romero en nuevo audio

El programa de TV “Panorama” reveló la noche del sábado una nueva grabación protagonizada por el suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi, quien esta vez conversa con el vocal supremo Ángel Romero Díaz.

En el diálogo, Romero le señala a Hinostroza que estuvo en Jauja (Junín) “inaugurando la sala de la corte superior acá en la selva central”.

Luego de felicitarlo, el suspendido juez supremo le dice a Romero que deben conversar y le pregunta si se reunirán ese día o al día siguiente, a lo que él segundo le responde que está yendo "a Palacio".

Tras confirmar que se verían, César Hinostroza le pregunta a Ángel Romero: “¿Qué dice Duber...? ¿Está tranquilo o está nervioso?”, en alusión al ahora ex presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

“'Nooo', está tranquilo, está asado nomás porque el de la... en la primera página de 'La República' están sacando que van a desactivar la sala nacional, que a Carhuancho ya lo van a quitar […]. Es que esa sala nacional la han convertido en una corte”, le contesta Ángel Romero, en referencia a la Sala Penal Nacional y al juez Richard Concepción Carhuancho.

“Corte, sí, tienen que postular pe'. Tan bueno es el Carhuancho que aprobará, ¿no?”, le replica Hinostroza, a lo que Romero le contesta: “Que apruebe, pues, que apruebe”.

La conversación finaliza luego de que Hinostroza le pide a su colega ir juntos a conversar con Duberlí Rodríguez “porque tenemos que ver lo de la conformación… porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan” .

A continuación, la conversación al detalle.



Ángel Romero Díaz: Aló Cesítar, cómo estás, hermano.

César Hinostroza: ¿Qué dices, mi hermano, cómo estás?

Ángel Romero Díaz: Hemos estado en Jauja, hermano, en Jauja, te acuerdas que te conté que estaba era la inauguración de la sala de la corte superior acá en la selva central. Hemos estado en Jauja.

César Hinostroza: ¿Qué tal?

Ángel Romero Díaz: Bien bonito, acabamos de aterrizar ya...

César Hinostroza: Ah, ¿ya llegaron? Qué bien, qué bien, ya, hermanito.

Ángel Romero Díaz: Todo muy bonito, hermano.

César Hinostroza: Ya, hermano.

Ángel Romero Díaz: ¿Tú qué tal, todo bien?

César Hinostroza: Bien, bien, hay que conversar, será mañana la reunión u hoy día.

Ángel Romero Díaz: No, yo voy ahorita a Palacio, estoy yendo a Palacio.

César Hinostroza: Ya, ahí nos vemos entonces.

Ángel Romero Díaz: Ya, hermano, ok.

César Hinostroza: Listo, un abrazo. Oiga, aló.

Ángel Romero Díaz: Dime, hermano, dime.

César Hinostroza: Qué dice Duber... ¿Está tranquilo o está nervioso?

Ángel Romero Díaz: Nooo, está tranquilo, está asado nomás porque el de la... en la primera página de 'La República' están sacando que van a desactivar la sala nacional, que a Carhuancho ya lo van a quitar.

César Hinostroza: Ah, bueno.

Ángel Romero Díaz: Es que esa Sala Nacional la han convertido en una corte...

César Hinostroza: Corte, sí, tienen que postular pe'.

Ángel Romero Díaz: Claro, tienen que postular pe'.

César Hinostroza: Tan bueno es el Carhuancho que aprobará, ¿no?

Ángel Romero Díaz: Que apruebe, pues, que apruebe,

César Hinostroza: Ya, un favor, este...

Ángel Romero Díaz: Dime, hermano.

César Hinostroza: Vienes para estar juntos e ir a hablar con Duberlí porque tenemos que ver lo de la conformación...

Ángel Romero Díaz: Ya... Ya, pues, a Duberlí ya... ahora lo abordamos, ahora lo abordamos.

César Hinostroza: Sí, pues. Por favor, porque por ahí tengo algunos comentarios que me preocupan, ya...

Ángel Romero Díaz: Ya, ya, ok, ok.

César Hinostroza: Listo, ya, nos vemos.

Ángel Romero Díaz: Un abrazo, chau.