Juez José Neyra rechaza demanda de Álex Kouri

El magistrado supremo José Neyra Flores, quien fue demandado junto al juez supremo provisional Iván Sequeiros por el ex alcalde del Callao Álex Kouri, rechazó dicha acción y dijo que espera que sea desestimada, pues afectaría la seguridad jurídica.

En declaraciones a El Comercio, el juez supremo se pronunció por primera vez sobre la condena de cinco años de prisión que se le impuso en mayoría a Kouri Bumachar por el delito de colusión, debido a las irregularidades en la construcción de la vía expresa del Callao.

“En este caso, tanto la sentencia de la sala superior como la sentencia en la Corte Suprema establecieron que hubo un perjuicio al Estado por parte del señor Kouri. Estamos hablando de la vía expresa del Callao, donde se alteró cualquier cantidad de condiciones y se pactó para favorecer a la compañía Convial”, sostuvo el magistrado.

Recordó que en el caso de Álex Kouri hubo peritajes e informes de la Contraloría General de la República que llegaron a acumular 43 tomos. Acotó que la defensa de Kouri interpuso “un sinnúmero de medios técnicos de defensa, de acción y prescripción y todo se tomó en cuenta”.

Tras el análisis de las pruebas –dijo–, su decisión, junto con la de tres magistrados supremos, fue que la pena contra Álex Kouri se confirme.

—Lo que dice la demanda—

Según la demanda del ex burgomaestre, el juez no tomó en cuenta que el delito ya había prescrito. Además, señala, no pudo existir colusión, pues no se probó con qué terceros se habría concertado.

Sin embargo, el juez recordó que a Kouri se le aplicó el artículo 384 del Código Penal, que establece una pena de 3 a 15 años, porque se demostró que había un perjuicio contra los intereses del Estado.

Según el juez Neyra, sí se configuró el delito de colusión, pues se alteraron las reglas para que solo un postulante cumpliera con los requisitos del concurso, en este caso la empresa Convial, cuyos accionistas eran allegados a la familia de Kouri.

—Exige seguridad—

El magistrado consideró que no hubo parcialización en su decisión y aseguró que emitió un voto fundamentado, que deberá ser analizado por el juez que evalúe la demanda que Kouri interpuso en su contra. “La ley establece qué casos somos competentes para ver y, además, las partes no pueden elegir a los jueces”, añadió.

Neyra calificó de “arbitraria” la demanda civil por S/500 mil que entabló Kouri y anunció que se defenderá en la vía legal.

“Yo no soy ningún corrupto o mafioso. Me debo al Poder Judicial. Se supone que los procesos penales en algún momento deben acabar y tiene que haber seguridad jurídica porque no se puede tratar de amenazar la independencia de los jueces a través de estas acciones”, expresó.

—Los otros involucrados—

Tras la condena impuesta al ex alcalde del Callao Álex Kouri, la Corte Suprema ordenó que se remitan copias a la fiscalía, a fin de que se investigue a los accionistas de la empresa Convial.

Según el juez supremo José Neyra, la fiscalía ya debería estar investigándolos y “en su oportunidad estas personas deberían estar siendo declaradas responsables porque, por sentido común, todas las alteraciones que se hicieron fueron para beneficiar a estos accionistas”.

José Neyra sostiene que aún no ha sido notificado formalmente de la demanda.

