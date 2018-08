El juez supremo Martín Hurtado Reyes, uno de los altos funcionarios mencionados en el informe fiscal que involucra a César Hinostroza y Pedro Chávarry con la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, se pronunció para rechazar cualquier tipo de favorecimiento hacia él en su proceso de nombramiento, presunta irregularidad que mencionó un colaborador eficaz en su testimonio.

Al respecto, el magistrado descartó haberse comunicado en algún momento con alguno de los integrantes de la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, como Mario Mendoza, empresario que habría intercedido a su favor ante el ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila.

"Se me pretende involucrar como miembro de una organización criminal debido a que mi nombramiento como juez supremo se habría producido por apoyo de Mario Mendoza, quien habría intercedido -según el colaborador- ante Guido Aguila, para hacer valer sus influencias. Todo lo cual resulta absolutamente falso y afecta mi honor y el de mi familia, igualmente mi trayectoria profesional", señaló Martín Hurtado en un comunicado.

El juez supremo aseguró que no se comunicó con ninguna de estas personas antes, durante o después del concurso para pedir apoyo.

"Nunca me he comunicado con las personas hoy detenidas por los hechos ocurridos en la corte del Callao, entre ellos Mario Mendoza, con el que nunca tuve amistad ni cercanía", aseguró Hurtado Reyes.

El vocal supremo indicó que es necesario corroborar toda declaración de un colaborador eficaz con otros elementos de convicción, y consideró que el testimonio que lo involucra es "inconsistente y genérico".

"Sin embargo, no me niego a ninguna investigación objetiva y con respeto al debido proceso, por lo que me someto desde ya a cualquier proceso para que se investigue a profundad y se pueda corroborar si esta situación se produjo en la realidad, ya que no basta una simple afirmación para dar por cierto un hecho", concluyó el juez.

Cabe recordar que el testimonio del colaborador eficaz incluido en el informe de la fiscal del Callao Sandra Castro no es el único elemento que involucra a Martín Hurtado con la banda Los Cuellos Blancos del Puerto, ya que uno de los audios difundidos por medios de comunicación reveló una conversación que este juez mantuvo con César Hinostroza, sindicado como cabecilla de esta organización criminal.

En el diálogo, grabado el 8 de marzo de este año, se escucha a Hurtado indicarle a Hinostroza que otro juez supremo (Javier Arévalo) le había ofrecido favorecerlo ante el CNM para obtener su voto en las elecciones internas del Poder Judicial.

"En la etapa curricular nos reunimos. Me dijo 'Oye, te voy a apoyar' y le digo 'No hermano, ya tengo todo el apoyo por ahí de los amigos. No te preocupes' [...] Él me dijo '¿Te puedo ayudar con fulano?' y yo le digo 'Pero es mi pata'. Me quería apoyar con Guido, si a Guido yo lo visito a cada rato", dice Hurtado Reyes en la grabación interceptada.