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Resumen

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—Diferentes gremios rechazan el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones ¿Cómo así esta norma quiebra el régimen de concesiones mineras?

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Entrevista