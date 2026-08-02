El diputado Julián Pérez salió de la comisaría de San Miguel el último sábado 1 de agosto después de estar detenido desde el jueves 30 de julio. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
El diputado Julián Pérez salió de la comisaría de San Miguel el último sábado 1 de agosto después de estar detenido desde el jueves 30 de julio. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

La víctima del diputado Julián Pérez afirmó que la intención del representante de Juntos por el Perú es que ya no continúe con la denuncia en su contra por el delito de violencia familiar y por maltrato psicológico”, según narró la propia afectada a “Panorama”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.