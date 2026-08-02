La víctima del diputado Julián Pérez afirmó que la intención del representante de Juntos por el Perú es que ya no continúe con la denuncia en su contra por el delito de violencia familiar y por maltrato psicológico”, según narró la propia afectada a “Panorama”.

Según el dominical, la mujer narró los pormenores del ataque que sufrió de parte del parlamentario en su vivienda de San Miguel y en la comisaría de ese distrito. También contó la insistencia de Pérez Mallqui en que no siga adelante con la acusación.

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“Él quiso que yo ya no continúe con la denuncia por violencia familiar, por maltrato psicológico, porque él bien sabe lo que hizo en mi casa”, expresó la víctima entre lágrimas.

Las cámaras de seguridad captaron a Pérez Mallqui ingresando subrepticiamente y sin autorización a la vivienda de la víctima, burlando la presencia del padre. Asustada, llamó a la Policía Nacional (PNP). En ese momento se produjo la agresión.

“Desde las 5:58 de la mañana que me llamó por primera vez, que me llamó a mi celular, me despertó. Yo puse el celular en silencio y no quise saber nada de él, ni quise responde la llamada, ni atender los mensajes. No quise hablar simplemente con él”, relató la agraviada.

Mensajes como prueba

“Solo quiero recoger mi ropa y me voy. Tengo reunión del partido a las 9:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo (sic) todo lo que es mío y déjalo en la puerta, de allí recojo”, le escribió el diputado poco antes de ingresar al inmueble y agredirla.

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Tras ser intervenido, Pérez Mallqui le vuelve a escribir a su víctima a las 09:10 de la mañana en la misma comisaría. Ya quería solución por lo que había hecho: “No estás midiendo el gran daño político que me vas a hacer. Solucionemos esto por lo sano”.

La víctima también aseveró que el diputado la presionó durante todo el día para que no firmara las dos denuncias que presentó en su contra, una de ellas por violencia psicológica en la casa.

“Tengo una reunión para comisiones y estás haciéndome daño. Yo no te hice nada solo fui a recoger mi ropa. Sal un rato para conversar por favor. ¿Podemos hablar? Por favor”, le escribió Julián Pérez por WhatsApp.

Cabe indicar que la otra denuncia que se presentó es por el delito de violencia física, por lo que ocurrió dentro de la comisaría de San Miguel, después de que dichos mensajes no lograran su cometido.

Agresión en comisaría

Según informó “Cuarto Poder”, la víctima afirmó que en la dependencia policial se pretendió registrar inicialmente lo ocurrido en su vivienda bajo la tipificación de “retiro del hogar”.

Posteriormente, cuando la víctima salió de los servicios higiénicos de la comisaría de San Miguel, el diputado de Juntos por el Perú la jaloneó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha.

La agresión fue presenciada por personal policial del recinto, tras lo cual el comisario dispuso la detención inmediata de Pérez Mallqui por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresión física en flagrancia.