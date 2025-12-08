Julio Chávez, presidente de Acción Popular, anunció que impugnará los resultados de las elecciones primarias en las que Alfredo Barnechea García fue proclamado candidato presidencial del partido para las Elecciones 2026. Según el reporte oficial de la ONPE, Barnechea obtuvo 37 votos y Chávez 26, con el 100 por ciento de actas procesadas.

En un comunicado difundido el domingo, Chávez afirma que durante el proceso se produjo un “manifiesto y grosero fraude”.

Sostiene que la ex presidenta del Comité Nacional Electoral sustituyó “sin fundamento ni documento alguno” a 28 delegados que habían sido elegidos el 30 de noviembre. También acusa “complicidad de la ONPE” en la validación de esos cambios.

Chávez señala que estas presuntas irregularidades ocurrieron en medio de cuestionamientos por la supuesta compra de delegados con dinero y ofrecimientos de puestos de trabajo en el Congreso.

Por ello, indicó que ha instruido a sus personeros a presentar la impugnación correspondiente. “Será el Jurado Nacional de Elecciones quien deba determinar la legalidad de estas votaciones”, señala en el documento.

El dirigente agradeció el respaldo recibido durante la contienda interna. “A nombre de la fórmula presidencial número 1, quiero agradecer el respaldo sincero de miles de correligionarios en todo el país”, indicó. También destacó “la postura valiente y principista” de los delegados que apoyaron su lista.