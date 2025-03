Según el contrato de locación de servicios, obtenido por El Comercio -a través de la Ley de Transparencia- el acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, por diez meses.

Su contrato como “locador de servicios” se dio dentro de los Lineamientos del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco del Decreto Ley N° 25650.





Tal como lo había informado este Diario, el contrato se dio un día antes de que el Poder Judicial (PJ) evaluará un pedido de impedimento de salida del país en su contra por la investigación que se le sigue por un caso vinculado a “Qali Warma”. Y, en medio de rumores sobre su posible designación como embajador de Perú en El Vaticano, pese a sus investigaciones.





“Los honorarios profesionales que percibirá el locador FAG ascenderán a la suma mensual de S/ 15.600 (Quince mil seiscientos y 00/100 soles), incluido impuestos.” Contrato de Servicios con el Mincetur

Se suscribe en el contrato que el pago de los honorarios será mensual, previa conformidad de la entidad y presentación del recibo por honorarios, a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, por parte del locador FAG.

Finalmente, se establece que la entidad podrá resolver “unilateralmente” el contrato, sin pago de indemnización al locador, a simple pedido del funcionario a quien reporta su trabajo.

Precisamente, tal como lo había adelantado este Diario, Demartini Montes cumplirá actividades de asesoría y asistencia a la Dirección Ejecutiva del Plan Copesco Nacional y seguimiento de las actividades orientadas al cumplimiento de las inversiones de interés turístico a nivel nacional.

Además, brindará asistencia a la Dirección Ejecutiva del Plan Copesco Nacional en el seguimiento a las actividades de administración interna que brindan el soporte para el cumplimiento de los objetivos institucionales y otros que solicite el funcionario a quien reporta.

“Asistencia a la Dirección Ejecutiva del Plan Copesco Nacional en la planificación, organización y ejecución de las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales que se formulen desde la Alta Dirección del Mincetur.” Términos de referencia del contrato FAG





LEE EL CONTRATO COMPLETO

Defensa asegura que permanecerá en el país para cumplir su contrato

En la mañana del último martes, este Diario dio a conocer que el Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de salida del país en contra del exministro Julio Demartini, en el marco de una de las investigaciones que se le siguen y que están vinculadas a presuntas irregularidades en el programa Qali Warma.

El caso se vincula a un presunto interés por parte de Demartini Montes, cuando estuvo al frente del Midis, para favorecer a la empresa Gambrinos -que tiene entre sus socios al periodista Martín Riepl- a fin de que sea proveedora de los programas sociales del Midis para los años 2024 y 2025.

La fiscalía suprema había requerido que se ordene que el exministro permanezca en el país por espacio de nueve meses, alegando que podría existir un peligro de fuga, pues entre diversos hechos, podría ser designado como embajador del Perú en El Vaticano.

Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley señaló que la fiscalía no había aportado elementos de prueba que relacionen directa o indirectamente al investigado con el presunto delito de negociación incompatible. Y, que lo único que se presentó fue la versión de un aspirante a colaborador eficaz, que tampoco ha tenido elementos de corroboración sobre sus dichos.

Finalmente, señaló que no puede existir un peligro de fuga por los viajes al exterior que hizo en su condición de ministro del Midis, y tampoco es suficiente las versiones de funcionarios del actual gobierno sobre la posibilidad de que pueda sumir un “cargo futuro”, en referencia a su posible designación en un puesto diplomático.

Con dicha decisión, adoptada por el Poder Judicial, Demartini Montes podrá movilizarse y viajar hacia el extranjero sin ninguna restricción.

Dina Boluarte y Julio Demartini





Fernando Silva, abogado de Julio Demartini, rechazó que su patrocinado haya sido consultado nuevamente para que asuma un cargo diplomático en el extranjero.

“Sí, no hay ningún impedimento y, al menos ahora, no me ha dicho que vaya a viajar y no va a salir del país. Por ahí he visto que un medio ha señalado que se reinician las actividades para nombrarlo embajador y eso es completamente falso, nadie ha hablado con él de eso y él no va a aceptar”, señaló.

En esa línea, aseguró que continuará en el país puesto que su patrocinado “ya aceptó el cargo que actualmente tiene de GAP” y continuará desempeñando dichas actividades.

“(¿Descartan que acepte algún cargo en el extranjero por parte del gobierno?) No se lo han propuesto y la última conversación que tuve con él al respecto, me informó que si lo proponen tampoco aceptaría ya que él tiene un contrato de trabajo que tiene que respetar.” Fernando Silva, abogado de Julio Demartini





Finalmente, el abogado señaló que están conscientes de que la fiscalía podría apelar la decisión de primera instancia, que rechaza el pedido de impedimento de salida del país contra su patrocinado, por lo que el caso podría llegar a una Sala de Apelaciones de la Corte Suprema, y estarían atentos a cualquier notificación.