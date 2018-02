Julio Gagó: “Lo que Lima está buscando es un gerente”

Tras culminar su único período como congresista en julio del 2016 –lo hizo como invitado en la bancada fujimorista–, ahora Julio Gagó buscar llegar a la Alcaldía de Lima.

Julio Gagó cuenta que estaba recolectando firmas para inscribir un movimiento local cuando recibió la invitación del partido Avanza País para ser precandidato. Asegura que ha realizado actividades proselitistas en 30 de los 43 distritos de Lima desde que empezó su precampaña en setiembre del año pasado. Sobre su aspiración electoral, afirma que la capital, más que un alcalde, necesita un gerente.

— ¿Cómo está financiando su precampaña?

En estos momentos el financiamiento es propio. Es menor porque recién estamos empezando. Creo que lo que Lima está buscando, más que un alcalde, es un buen gerente. En los últimos años están eligiendo a muchos candidatos que son políticos tradicionales. Ellos aprenden a gerenciar durante dos años aproximadamente. Pero en ese momento que aprenden a gerenciar, se contaminan con la corrupción. Y luego tenemos que pagar la factura. Eso ya debe acabar en Lima Metropolitana.



— ¿Diría, entonces, que su ventaja es ser gerente de una empresa y haber estado en la función pública como congresista?

Claro. Acá lo importante primero es saber gerenciar. Lima es una gran empresa y los limeños quieren resultados. Quieren que Lima tenga un norte.



— ¿Qué es lo que busca para Lima? ¿Cuál es su idea para la ciudad?

No solo como alcalde de Lima, sino procurar que la mayoría de distritos tengan los mejores gerentes. Y que puedan gerenciar bien sus distritos. Al ser un buen gerente, vamos a evitar que se contaminen con la corrupción. Quiero cambiar lo malo que existe, pero también quiero mejorar lo bueno que hay.



— ¿Por ejemplo?

Los hospitales solidarios. Solamente se atienden a aquellas personas que puedan pagar sus 10 o 13 soles. Vamos a hacer que se atiendan todos los que tengan SIS. Para eso vamos a hacer convenios con el Ministerio de Salud. Las escaleras son buenas, pero vamos a crear una red de teleféricos. Son nueve redes que tenemos en nuestro proyecto. Van a ser alimentadores del Metropolitano, del tren eléctrico. Las estaciones se van a ubicar a media altura de los cerros. ¿Quiénes van a ser los alimentadores? Vamos a dar más trabajo y formalizar a los mototaxis. Quiénes más que ellos que conocen todos los senderos y las trochas de todos los cerros para alimentar a estos teleféricos.



— Según la encuesta de Ipsos del 18 de enero, empata en el quinto lugar con José Luna (3%).

Recién estamos empezando. Hay mucho por caminar. Las encuestas verdaderas se van a ver [en] los últimos tres meses, cuando ya lleguemos a octubre.



— El sondeo también indica que el 82% de limeños cree que la delincuencia e inseguridad ciudadana es el principal problema de la ciudad. ¿Qué plantea para su eventual gestión?

Tiene que haber una participación activa de la ciudadanía. Tenemos que trabajar la Municipalidad de Lima, la ciudadanía y, lo más importante, tenemos que estar conectados con la dirección general de la Policía y del Ministerio del Interior. Les vamos a dar armas a las juntas vecinales, a la participación ciudadana. Las armas serán tecnológicas, aplicativos de alerta que estarán conectados con serenazgo.



— También se plantea que para luchar contra la inseguridad se necesita mayor cultura y deporte. ¿Qué va a hacer en ese ámbito?

Los parques zonales cierran a las 5 p.m. Las canchas de grass sintético trabajan hasta las 12 de la noche y cuestan un montón de dinero. ¿Qué es lo que pasa que no se implementa este tipo de deporte masivo en los parques zonales? Deberían estar trabajando hasta las 12 de la noche con los diferentes deportes que la población verdaderamente quiere. A mejor precio y tendríamos exceso de dinero para mantener estos parques.



— La contaminación ambiental y limpieza pública es el segundo problema más importante. ¿Cómo enfrentarlo?

Atacar la basura no es atacar a un solo distrito, no puede ser aislado. Limpiar la ciudad es favorecer la salud de todos los limeños. Podemos hacer un mejor trabajo si Lima Metropolitana trabaja de manera conjunta con cada uno de sus distritos.



— El reciclaje también es importante.

Es fundamental, es la segunda parte. Primero hay que limpiar la basura. Luego, enseñarle a la población que la basura tiene un valor. Muchas alcaldías lo han hecho.



— ¿Qué plantea ante problemas como el tráfico?

Hay una medida que se tiene que hacer de forma inmediata. Los tráilers y los camiones pesados circulan en la ciudad todo el día y eso origina lentitud en el tráfico. Deberían circular de 12 de la noche a 5 de la mañana. Esto va a generar polos de desarrollo fuera de Lima. Tendrán que esperar las horas para ingresar. Eso generará que haya hostales, comercios.



— Eso lo determina el MTC…

También tiene que participar Lima.



— ¿En qué zonas serían viables los teleféricos?

En todos los cerros. En Lima Este, Norte y Sur. No podemos descuidar estos distritos. Hacia la ladera de los cerros radica la mayor pobreza.



(Video: Ana Monzón / Foto: Rolly Reyna)

— ¿Qué opina de la gestión de Villarán?

El Oscar este año se lo lleva Odebrecht, por el mejor reparto. Uno de los principales promotores de la revocación fue Marco Tulio Gutiérrez, casi gana. Hoy creo que el pueblo le está dando la razón por las cosas que estamos viendo.



— ¿Cómo evalúa la gestión de Castañeda?

Creo que Castañeda fue un buen alcalde en sus dos primeros períodos. En este último período, realmente ha dejado mucho que desear. Perdió el norte, el rumbo. No sé cuál fue el motivo. Pero la ciudad de Lima no se merece que un alcalde pierda el rumbo. Lima tiene que seguir caminando al margen de quién sea el alcalde.



— ¿Cómo sería su estilo de llegar a la Alcaldía de Lima?

Voy a ser el alcalde que camina todos los días. No me van a encontrar sentado en el sillón municipal. Pero no voy a caminar solo, sino con mis funcionarios. Alcalde que no camina Lima todos los días, no va a poder gobernar esta ciudad que merece ser gobernada por un buen vecino.



— ¿Cómo tiene que ser el trabajo y relación con los alcaldes distritales?

Parece que hay un divorcio con algunos alcaldes. Otros se sienten que van de la mano con el gobierno metropolitano. Otros dicen que este no los ayuda. Se está politizando la ciudad y tenemos que cambiar eso. No voy a ser un alcalde politizado. Soy independiente, podría decirse que soy un político prestado. La ayuda la daré a todos los distritos por igual.



— Usted se identifica como un emprendedor, ¿cómo apoyaría a los emprendedores limeños?

El emprendedor va a ser fundamental en mi gestión. Todos los emprendedores que recién empiezan encuentran trabas burocráticas para abrir y sacar una licencia. A todos los emprendedores, especialmente a [los de] las pyme que recién se inician, los voy a exonerar de todo impuesto tributario el primer año. Prefiero tenerlos formalizados y que sepan que su alcalde y su ciudad los están apoyando. Estoy seguro de que cuando comiencen a desarrollarse y a ganar dinero, comenzarán el segundo año a pagar y a tributar. De lo contrario, seguirán siendo informales.



— Es dueño de Jamsa, Faga Motors, tiene un club deportivo. De llegar a la Alcaldía de Lima, ¿asegura que ni sus trabajadores ni sus empresas tendrán vínculo alguno con la municipalidad?

He transferido todas mis acciones en el 2014. En estos momentos, no tengo accionariado ni gerencias generales en esas compañías, soy asesor. Eso lo dejé claro justamente para evitar cualquier mal entendido o que se aprovechen de estos temas políticamente. Quiero servir, trascender, entonces tengo que mostrarme lo más transparente, como soy, a todo el pueblo limeño.