Julio Guzmán, líder del Partido Morado, aseguró que la agrupación política “está abierta” para todo quien tenga interés en ser candidato a la Presidencia de la República en representación del partido en el próximo proceso electoral del 2021.

El excandidato presidencial se refirió puntualmente al alcalde de La Victoria George Forsyth y al exprimer ministro Salvador del Solar, quienes figuran primeros en intención de voto en las últimas encuestas.

“Tengo aspiraciones de ser candidato presidencial, pero el Partido Morado está abierto para todos y todas. Si George Forsyth o Salvador Del Solar, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto”, escribió Guzmán en sus redes sociales.

En ese sentido, el excandidato a la presidencia reiteró que quién representará al Partido Morado en las elecciones generales del 2020 será definido a través de un proceso de elecciones internas. “Yo, por supuesto, pienso participar [en los comicios internos]”, indicó en TV Perú.

En cuanto a las posibles candidaturas de Forsyth y Del Solar, Guzmán señaló que se debe escuchar sus posturas sobre la intervención del Estado de economía, con la finalidad de determinar si se tratar realmente de candidatos “de centro”.

“Tenemos que escuchar también las propuestas de aquellos que se supone están en el centro. Yo quisiera escuchar cuáles son sus discursos políticos sobre, por ejemplo, la intervención del Estado. Si se les rasgan las vestiduras si se tiene que tomar el control de las clínicas o no, si se rasgan las vestiduras si hay que hacer control de precios cuando hay estipulaciones. A mí me gustaría escuchar eso, porque eso va a determinar si esas personas, que aparentemente pertenecen a un espacio de centro, en realidad no son de centro sino son más ‘derechosos’ de lo que parecen”, señaló.

Por otro lado, Guzmán volvió a referirse al actual Congreso de la República como “exhibicionista”.

“Lo que estoy viendo en el Congreso es muy preocupante. Es un Congreso más que populista, exhibicionista, en el sentido que quiere llamar la atención porque tiene un Ejecutivo que está tomando decisiones y en el Congreso dicen: ‘¿dónde está mi espacio para estar en la foto?”, dijo.

Incendio en Miraflores

El presidente del Partido Morado se refirió al incidente registrado en mayo del 2018, en un edificio de Miraflores, del que se difundieron imágenes en enero y en las que se observa al líder del Partido Morado salir corriendo a raíz de un incendio. Consideró el hecho como “un error”.

“Al margen de que el tema de lo que pasó en enero haya sido un tema personal, a pesar que nunca hubo un abandono en situación de peligro que lo podría corroborar no solo la persona que estuvo allí, sino también los reportes de los bomberos y la Policía Nacional que dicen lo contrario. Pero, al margen de eso, yo cometí un error, sin duda. Y por eso tengo que pedir perdón. Expuse de una forma absolutamente innecesaria a mi familia, al partido, a los militantes, y eso fue un error”, afirmó en el programa “Cara a cara”.

