Julio Guzmán exige que Acción Popular deslinde de la tacha contra el Partido Morado

El ex candidato presidencial Julio Guzmán cuestionó que un militante de Acción Popular haya presentado una tacha contra la inscripción oficial del Partido Morado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un comunicado que difundió por Twitter y que fue firmado por el Comité Político del Partido Morado, Julio Guzmán considera como un "hecho antidemocrático" que estén impidiendo la inscripción de la agrupación política a pesar de que han superado la barrera electoral "más alta de América Latina" con 733.716 firmas y 104 comités provinciales en 26 regiones.

"Lamentablemente, existen hechos antidemocráticos que pretenden demorar y entorpecer nuestra inminente incorporación al sistema de partidos. Ello se expresa en la absurda tacha presentada por un militante activo y aportante de Acción Popular, un partido político de reconocida trayectoria democrática", señala Julio Guzmán.

Nuestro partido está a punto de lograr su inscripción. Lamentablemente actitudes antidemocráticas retrasan nuestra incorporación al sistema de partidos. Exigimos respuestas claras de @AccionPopular pic.twitter.com/l6o7uEVRCU — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) 6 de febrero de 2019

El documento asegura que el Partido Morado rechaza estas maniobras "dilatorias y tramposas" y exige que Acción Popular se pronuncie ante la tacha.

"Exigimos al partido Acción Popular investigar inmediatamente estos hechos, brindar declaraciones claras y tomar las medidas correspondientes", indicó el comité político.

El Partido Morado aseguró que superará este incidente "de manera institucional y democrática" y que esperan pronto tener buenas noticias sobre su inscripción ante el JNE.

La tacha fue presentada el 25 de enero, el último día hábil para que se pueda oficializar este tipo de recursos, y lleva la firma de Daniel Grandes Marín, militante de Acción Popular de 42 años.

En el documento, Grandes asegura que el Partido Morado de Julio Guzmán no ha cumplido con hacer público un resumen de su estatuto como manda la Ley de Organizaciones Políticas y que tampoco ha sustentado los recursos económicos que permitieron la instalación de comités y la recolección de firmas.

Acción Popular responde

En comunicación con El Comercio, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde recordó que su partido ya se ha pronunciado para marcar distancia de la tacha que fue presentada por uno de los 200 mil militantes que tienen".

"Hemos dicho que a ese señor (Daniel Grandes) no lo conocemos. Si es militante, bueno, hay 200 mil militantes y no podemos controlar las decisiones de cada uno de ellos. Es una tacha presentada por un particular y punto", comentó.

García Belaunde descartó, así, que Acción Popular como partido esté detrás de la tacha ya que la agrupación no ha aprobado ni respaldado la misma.