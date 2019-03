Julio Guzmán: "Pedimos que baje la barrera electoral"

Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, consideró que su agrupación política debería ser la última que logre su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con las condiciones actuales, las cuales requieren un esfuerzo que calificó como "casi inhumano".

"Las barreras que nosotros hemos pasado han sido increíbles, es casi inhumano. Pedimos a las autoridades electorales, al presidente Martín Vizcarra, que le baje la barrera electoral a los demás partidos desde ahora. No es posible que haya candidatos que quieran participar en el 2021 y que no puedan porque no tienen firmas. Lo que deberían sustentar es una buena organización, no firmas", señaló en una entrevista a radio Exitosa.

Julio Guzmán comentó que fue un "vía crucis" lograr la inscripción del Partido Morado, cuya inclusión en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE fue oficializada este lunes en el diario "El Peruano" mediante la resolución 035-2019-DNROP/JNE.

En la víspera, El Comercio reportó que si bien faltaba la resolución oficial publicada hoy, el sitio web del ROP ya consignaba al Partido Morado como inscrito.

"Queremos ser el último partido que se inscriba en estas condiciones", indicó tras sus críticas a la barrera de firmas que han tenido que superar para ser considerados como un partido político.

Julio Guzmán precisó que han sido reconocidas unas 733.716 firmas por el JNE, mientras que ellos han logrado recabar un total de 1 millón 700 mil firmas.

"La primera fuente de financiamiento, la más importante, ha sido nuestra militancia. Hemos tenido 2.700 voluntarios brigadistas en 26 regiones del país. Somos una organización de verdad y venimos recolectando firmas desde mayo del 2016, casi tres años consecutivos llevamos en las calles", manifestó el ex candidato presidencial.

Según la resolución publicada hoy en "El Peruano", Julio Guzmán es el presidente del Partido Morado y presidente del Comité Ejecutivo Nacional.

También precisa que cuenta con 733.727 firmas válidas, superando así el monto establecido por ley de, al menos, 4% de ciudadanos que participaron en las últimas elecciones nacionales.

Asimismo, se determinar que el Partido Morado acreditó la existencia de 104 comités provinciales en 25 departamentos, en los cuales se ha verificado que cada uno de ellos cuenta con al menos 50 afiliados válidos.