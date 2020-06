Pese a haber confirmado sus ambiciones presidenciales, el líder y fundador del Partido Morado, Julio Guzmán, ha hecho saber que no será necesariamente él quien tiente el sillón presidencial en nombre de su organización. Según el economista, la carta del Partido Morado para el 2021 se decidirá a través de un proceso de elecciones internas.

Guzmán, incluso, ha hecho una alusión directa a dos personajes que -al menos por ahora- se perfilan como favoritos en las encuestas: el alcalde de La Victoria George Forsyth y el exprimer ministro Salvador del Solar.

En las tres últimas encuestas de Ipsos, Forsyth se ha ubicado en el primer lugar en intención de voto. En junio, el alcalde de La Victoria alcanzó el 23% de preferencias. Del Solar, por su parte, presentó un 11% de intención de voto, cifra que lo coloca en tercer lugar, detrás del congresista Daniel Urresti (12%).

Ipsos, junio de 2020.

“Tengo aspiraciones de ser candidato presidencial, pero el Partido Morado está abierto para todos y todas. Si George Forsyth o Salvador del Solar, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto”, escribió en Twitter el último lunes.

Tengo aspiraciones de ser candidato presidencial, pero el Partido Morado está abierto para todos y todas. Si @George_Forsyth o @saldelsol, que no tienen partido ni organización, quieren inscribirse, militar y postular, con todo gusto. #JulioGuzmanCaraACara pic.twitter.com/8OH1UOOjYQ — Julio Guzmán (@julioguzmanperu) June 30, 2020

Este Diario intentó comunicarse con Del Solar y Forsyth para conocer sus opiniones sobre la invitación de Guzmán, pero no obtuvo respuesta.

En la bancada del Partido Morado, hay quienes están de acuerdo con la propuesta de Guzmán de “abrir las puertas” de la organización a potenciales candidatos a la presidencia, pero con una condición: que quien decida participar en las internas se afilie al partido por una cuestión de ideario.

“Nosotros tenemos legitimidad para poder abrir las puertas e invitar a quien quiera participar democráticamente en el interior del partido. Si cualquier persona que esté de acuerdo con los principios, el ideario (del Partido Morado), bienvenido”, señaló a El Comercio Francisco Sagasti, vocero de la bancada morada en el Congreso.

Para Sagasti, sin embargo, la invitación abierta no implica que el partido vaya a fungir como “vientre de alquiler” para candidatos independientes. “No estamos poniendo el partido como vientre de alquiler en lo más mínimo. Hay requisitos [para ser candidato]. Nosotros consideramos que cualquier persona que quiera candidatear a un puesto electivo tiene que ser afiliado, excepto en los casos de invitados en las listas congresales. Pero para puestos del Ejecutivo, tiene que ser alguien del partido”, precisó.

En la misma línea estuvo Daniel Olivares, congresista por el Partido Morado.

“Me parece saludable que se abra la cancha del Partido Morado. Es un partido republicano que tiene liberales y socialdemócratas tratando de construir un sentido común, y esos espacios no abundan, así que hay que fortalecerlos. Habría que ver si Salvador [del Solar] y George [Forsyth ]están interesados en militar y construir partido y no buscar un vientre de alquiler. Además de eso, es clave que se empujen también más liderazgos femeninos”, manifestó.

El estatuto del Partido Morado, en su artículo 79, señala que, para poder postular a cargos de elección popular en representación de la organización política, se debe estar habilitado como militante en el Registro Único de Ciudadanos Militantes del Partido Morado.

Más allá del partido: ¿Qué dice la ley?

El agosto del 2019, el Congreso disuelto aprobó la Ley 30998, que modificó la Ley de Organizaciones Políticas para promover la democracia interna en los partidos. Una de las más importantes modificaciones que introdujo esta norma fue la creación de las elecciones primarias, mediante las cuales los ciudadanos –afiliados o no- votaríamos para escoger quiénes serían los candidatos de los partidos a la presidencia y al Congreso.

En aquel entonces, sin embargo, se encontró la forma de hacer que la obligatoriedad de escoger a los candidatos a través de elecciones primarias no rija para los partidos antiguos en el proceso electoral del 2021.

A través de la segunda disposición transitoria se estableció que, por única vez, las organizaciones políticas que hayan sido inscritas antes de entrar en vigencia la reforma podrían realizar elecciones internas –en lugar de primarias- para escoger a sus candidatos a la presidencia. Esto, sin embargo, bajo ciertas condiciones. Una de ellas es que los candidatos en las internas deben estar afiliados al partido por el cual quieran postular por, al menos, 6 meses antes de la fecha de las elecciones primarias.

El asunto, no obstante, es que el último 18 de junio, el pleno del Congreso aprobó suspender las elecciones primarias hasta el proceso electoral municipal y regional del 2022. ¿Qué ocurre, entonces, con la norma que exigía a los candidatos de las internas 6 meses de afiliación previos a la fecha de las primarias? Según José Manuel Villalobos y Fernando Tuesta, especialistas en materia electoral, esta ha quedado “en el aire”.

Para Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, esto significaría que el requisito de estar afiliado al partido por el cual se quiere postular no tendría vigencia en el proceso electoral del 2021.

“Mientras no modifiquen la norma, aparentemente no habría exigencia de tener una militancia previa para poder postular en las internas, porque la ley te exige una miliantcia previa a las primarias, y ya no hay primarias”, explica.

Tuesta, sin embargo, asegura que el Legislativo deberá, sí o sí, establecer nuevos plazos de afiliación para ser candidato en las elecciones internas de un partido en el proceso electoral del 2021, uno de los varios “parches” que, según el especialista, están pendientes en la reforma electoral.

