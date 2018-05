Julio Guzmán: “Una persona que fue excluida ahora quiere excluir”

El ex candidato presidencial Julio Guzmán cuestionó que Alianza para el Progreso, cuyo líder César Acuña fue excluido del último proceso electoral por entregar dádivas, haya presentado un proyecto de ley que establece como requisito para postular a la Presidencia contar con tres años de militancia en un partido.

“Es al menos un caso interesante para analizar, una persona que fue excluida [César Acuña] ahora quiere excluir, va en contra del comportamiento humano”, dijo.

Guzmán indicó que el Partido Morado pedirá una vez que logre su inscripción que se reduzca la valla de firmas para que otras agrupaciones también ingresen al sistema político.

“Cuando logremos la inscripción vamos a pedir que a todos los demás les bajen las vallas, en el caso de APP su actitud es diferente, a pesar de la experiencia tan dolorosa de haber sido excluidos, no aprenden la lección. El Perú necesita apertura, que [los partidos] ganen en la cancha y no en la mesa”, remarcó en una entrevista en Ideeleradio.

De esta manera, Julio Guzmán cuestionó el proyecto presentado por el congresista apepista Richard Acuña. Esta iniciativa al igual que la del aprista Mauricio Mulder establece que solo los políticos con tres de militancia en un partido pueden ser candidatos a la Presidencia de la República.

El economista calificó estos proyectos como “un acto de desesperación”, porque un sector de la clase política está preocupado porque han surgido nuevas opciones que los pueden reemplazar.

Julio Guzmán señaló que hace unas semanas el Partido Morado presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 1’400.000 firmas.

El ex candidato presidencial afirmó que “pecaría de frescura” en cuestionar los proyectos de Acuña y Mulder si “en todo este tiempo no hubiésemos hecho nada y pedimos un derecho sobre la base de un trabajo no hecho”. “Nosotros no somos así, nosotros hemos trabajado muy duro”, añadió.

De otro lado, Julio Guzmán dijo que le preocupa algunas señales que ha dado el gobierno de Martín Vizcarra, en el sentido, de que puede continuar en la misma línea de la administra del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“Lo concreto es que tenemos un gobierno que quiere hacer las cosas diferentes, pero que da señales que no va a utilizar su capital político en hacer una reforma y eso es lo que preocupa […] Al presidencia le decimos que gobierne en democracia e independencia y se la juegue por las reformas que el Perú necesita y esas son reformas en los electoral y en lo político”, acotó.