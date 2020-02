El presidente Martín Vizcarra sostuvo una reunión este martes con los virtuales congresistas del Partido Morado. Sin embargo, un hecho llamó la atención: la ausencia de Julio Guzmán, líder de esta agrupación política.

Zenaida Solís, candidata al Congreso y secretaria de Comunicaciones del partido, afirmó que Guzmán no estuvo presente en el encuentro ya que no forma parte de la bancada que tendrá representación en el Parlamento para culminar con el periodo 2016-2021.

“Nosotros hemos preferido venir la bancada. [Julio] Guzmán es el presidente del partido, pero no es miembro de la bancada”, aseveró a la prensa.

Por su parte, Gino Costa, virtual congresista del Partido Morado, dijo desconocer las razones de la ausencia de Julio Guzmán.

“El presidente del partido no ha venido, sus razones tendrá, la verdad que no sé por qué [no ha asistido]”, manifestó en Canal N.

Asimismo, detalló que la invitación del Poder Ejecutivo fue coordinada por el secretario general de la agrupación, Rodolfo Pérez.

“La invitación ha sido coordinada a través del secretario general del Partido Morado, que ha estado presente en la reunión […] La invitación ha sido para la bancada”, acotó.

Cabe recordar que en el caso de otras agrupaciones, como Alianza para el Progreso (APP) o Podemos Perú, los virtuales congresistas acudieron a la cita en Palacio con sus respectivos líderes, César Acuña y José Luna Gálvez.