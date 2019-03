Guzmán: Del Solar tiene mucha capacidad de comunicación, pero no es suficiente

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, consideró que si bien el primer ministro Salvador del Solar tiene capacidad de comunicación, eso no es suficiente para sacar adelante la reforma política en el Perú.

"[Salvador del Solar] es una persona con muchas capacidades de comunicación para decir las cosas que hace, para establecer un diálogo fructífero. Lo que yo temo es que la comunicación es importante, pero no es suficiente", expresó.

En diálogo con Canal N, Guzmán indicó que la situación actual es que un buen comunicador, sin un respaldo político, no puede hacer mucho, por lo que allí debe ingresar la figura del presidente Martín Vizcarra para sacar adelante la reforma política.

"El gran problema de la reforma política es que no tiene un enfoque estratégico, es decir, no te dice cuáles son las prioridades y tampoco te dice cuáles son las secuencias de las reformas que se recomiendan", expresó en el programa "20-19".

Asimismo, el ex candidato presidencial señaló que el actual Congreso de la República "no funciona porque no tenemos calidad de personas adecuadas" e incluso aseguró que "es el peor de la historia".

"El problema del Congreso son las personas, tenemos personas que vienen vinculadas a actividades ilegales, gente que compra sus espacios, gente que tiene unas trayectorias bien discutidas", concluyó.