El ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti señala que en su país hay la tradición de otorgar asilos cuando está en duda la situación de quien lo solicita. En el caso de Alan García, dijo que deberá determinarse si existe o no ese elemento.

—¿La lucha contra la corrupción debe pesar a la hora de que el presidente Tabaré Vázquez decida si concede o no el asilo al ex presidente Alan García?

El tema del asilo hay que analizarlo conforme a derecho. El Gobierno está actuando de acuerdo a las circunstancias. Se presenta un ex presidente a pedir el asilo, se le da el amparo inicial y luego se tramita. Él [García] alega que le faltan garantías y la justicia de Perú dará los elementos en contrario. Eso tendrá que sopesarlo el Gobierno.

—¿Uruguay puede conceder el asilo a pesar de que Alan García viene siendo investigado por el Ministerio Público peruano?

Yo no entro a ese aspecto porque no sé a qué altura está el procedimiento judicial en Perú. Esas son las circunstancias que deberá sopesar nuestro gobierno cuando se le presenten, por un lado, las alegaciones de Alan García sobre falta de garantías; las alegaciones del Gobierno, de la fiscalía o quien corresponda sobre el procedimiento. Eso no lo podemos juzgar desde acá.

—¿Es posible que Vázquez conceda el asilo basándose en una amistad con el ex presidente?

No, de ninguna manera. Estos son temas de derecho muy delicados. Estoy seguro de que el Gobierno lo va a resolver con un criterio objetivo. Acá no creo que haya temas personales.

—¿Qué elementos debe tener en cuenta su país para decidir si otorga este beneficio?

Los elementos que se tienen que tomar en cuenta objetivamente son: si lo que él aparentemente alega es una falta de garantías o una persecución y que ‘no existen’— según su versión— elementos objetivos que han existido en los casos de otros ex presidentes. Eso se tiene que sopesar. Uruguay tiene una tradición de asilos muy favorable, ha actuado siempre con la idea de que en la duda [haya que] concederlo. En este caso se verá si hay duda o no hay duda.

—¿Una decisión de Uruguay a favor del asilo significará que considera que el presidente Martín Vizcarra persigue políticamente a García Pérez?

Me da la impresión de que no porque el tema aparentemente es judicial, no es policial o del Poder Ejecutivo. Además, Perú y Uruguay tienen relaciones diplomáticas desde siempre fraternas, y tendrá que discutirse en ese terreno de convivencia entre dos países civilizados. Desde Uruguay no podemos referirnos a los hechos, eso lo tendrá que juzgar nuestro gobierno en función de los elementos que se aporten desde allí [Perú]. Nuestro gobierno recién está analizando los hechos.

— ¿Un otorgamiento del asilo a Alan García puede llegar a afectar las relaciones bilaterales entre el Perú y Uruguay?

Yo diría que no hay que adelantarse a los acontecimientos. Habrá una comunicación entre ambos estados, no gobiernos sino estados, y a partir de allí aparecerán las decisiones que correspondan. De modo que no nos podemos anticipar a ninguna consecuencia.