El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti señaló que el gobierno de su país actuó con "parsimonia" al momento de evaluar y, finalmente, rechazar el pedido de asilo diplomático de Alan García.

"Creo que Uruguay ha actuado con parsimonia. Como corresponde, el amparo provisorio, luego sopesó la situación y hoy ha resuelto que no concede el asilo, lo cual parece razonable", indicó en declaraciones a Canal N.

Julio María Sanguinetti manifestó que, en su opinión el tema de fondo no era que se tratara del ex presidente Alan García quien pedía el asilo diplomático, sino la consideración de que hay garantías de un debido proceso en el Perú.

"El tema no era Alan García sí o no. Era si había garantías suficientes, si había persecución y, ahí, el gobierno de Uruguay resolvió que no [...] Estoy seguro que lo que se consideró fue lo jurídico", señaló.

En ese sentido, exhortó que sean principios jurídicos y no políticos los que determinen el futuro de Alan García y de las relaciones entre Perú y Uruguay tras el rechazo del pedido de asilo diplomático.

"El tema no es político, sino jurídico y se manejó en ese terreno y ahí debe estar ubicado porque el derecho está por encima de la política", concluyó.

Julio María Sanguinetti recordó que, mientras el gobierno de Uruguay evaluaba el pedido de asilo de Alan García, pudo escuchar opiniones a favor y en contra del ex jefe de Estado.

"A mí me visitaron varias personas. Los congresistas del Apra, a quienes recibí, también me visitó el ex ministro Pedro Cateriano, que es un viejo amigo que estaba en contra del asilo. Los recibí a los dos y escuché sus opiniones", detalló.

