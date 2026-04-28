Resumen

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El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó este lunes 27 de abril que el Perú atraviesa el periodo más prolongado de baja inflación en América Latina, gracias a la autonomía de la institución reforzada en la Constitución de 1993, a un “equipo meritocrático” y a que “no ha habido o no se ha aceptado ningún tipo de presión”.

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