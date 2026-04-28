El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó este lunes 27 de abril que el Perú atraviesa el periodo más prolongado de baja inflación en América Latina, gracias a la autonomía de la institución reforzada en la Constitución de 1993, a un “equipo meritocrático” y a que “no ha habido o no se ha aceptado ningún tipo de presión”.

“Son más de 170 años en que tenemos el periodo más largo de inflación baja y eso se logró gracias a un equipo meritocrático [...] En el Banco Central, felizmente, no ha habido o no se ha aceptado ningún tipo de presión sea política o sea empresarial, para casos de nombramientos o toma de decisiones y, creo que eso ha permitido que el BCR pueda cumplir con sus funciones“, expresó Velarde en una actividad en la Universidad Continental en la que fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.

La Universidad Continental otorga el título como Doctor Honoris Causa al presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec) / Mario Zapata N.

“El único mérito que tengo es haber cumplido con lo que se supone que debo hacer: estabilidad de precios. Lo que uno quisiera es que más y más instituciones cumplan con la tarea que les encomiendan, creo que esencial. Nuestra tarea felizmente está bien definida: estabilidad de precios. Y, si se ha conseguido, es gracias a la autonomía que hemos tenido, que se reforzó en la Constitución de 1993”, subrayó.

Lee también | Los nuevos congresistas Reinfo: Estos son los virtuales legisladores con una agenda a favor de la minería informal

Bajo su lectura, el desempeño del BCR ganó visibilidad a raíz de la inestabilidad que enfrenta el país.

“Hemos ganado en cuanto imagen porque el país ha sufrido una inestabilidad grande, no solo en referencia a los presidentes y expresidentes. Ha habido 39 primeros ministros, 31 ministros de Economía. ¿Qué país puede progresar a esas tasas? ¿Qué país puede tener políticas de largo plazo, sostenibles con cambios continuos?“, aseveró

“Cualquier inversionista que tiene un proyecto y conversa con un viceministro o un director, regresa a los cuatro meses y la gente es complemente otra. Los problemas que había comenzado a entender el funcionario tiene que explicarlo nuevamente. No es de sorprender que nuestro crecimiento haya sido más bajo. En estos momentos tenemos los precios de exportación de hace 75 años”, puntualizó Velarde.

Lee también | Aviones F-16: Ministros no acuden a citación de la Comisión de Defensa del Congreso

Juntos por el Perú propone la remoción de Velarde

En contraste, mientras Velarde sigue sumando reconocimientos en distintas esferas, una de las principales promesas de campaña del candidato Roberto Sánchez es reemplazarlo al frente del BCR.

“Señor Julio Velarde, nuestro gobierno no lo sostendrá ni un día en el gobierno del pueblo”, expresó hace un tiempo, el postulante de Juntos por el Perú.

“Usted señor Julio Velarde no nos representa. Nosotros en nuestro primer día de nuestro gobierno lo vamos a echar porque usted una vergüenza, solo ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas trasnacionales, a sus dueños, a sus amos”, expresó, en otros momento, en un video publicado en sus redes sociales.

Roberto Sánchez propone nueva Constitución y alista acciones contra organismos electorales. (Foto: Andina)

Luego de la primera vuelta, Sánchez intentó matizar su discurso al señalar que está dispuesto a tomarse un café de Quillabamba con el presidente del BCR.

“Estamos dispuestos a conversar y ver, porque la política de Estado, la estabilidad macroeconómica, la independencia del Banco Central de Reserva es más importante que el individuo”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, dijo que dará a conocer su postura luego de los resultados de la primera vuelta electoral.

Lee también | Empresa Galaga entrega a la JNJ chats con alto funcionario de la ONPE por retrasos en la entrega de material electoral

El último domingo, el exministro Hernando Cevallos, integrante de Juntos por el Perú, volvió a poner sobre la mesa la propuesta de remover a Velarde de su cargo y “poner a cualquier otro”. Además, destacó la necesidad de revisar toda la política económica, como propone su agrupación política.

Hernando Cevallos es excongresista y exministro de Salud del Gobierno de Pedro Castillo.

“El problema aquí no es defender a Julio Velarde y con eso la economía va a andar bien. Julio Velarde es uno de los siete miembros del Banco Central de Reserva, pero el problema de fondo es que la economía en este país no está caminando bien”, dijo el exministro castillista.

Añadió que su organización busca que se modifiquen varios artículos del capítulo económico de la Constitución. “[¿Qué partes quieren cambiar”] Varias partes de ella, primero el rol promotor del Estado. El Estado acá no puede realizar ningún cabio que genere algún tipo de empresa en este país ni discutir los contratos ley”, dijo.

Posteriormente, consideró que el Proyecto Camisea debe retornar al Estado y la empresa minera Las Bamba “no va” porque es lo que expresa la población.

“No va un proyecto de explotación minera y hay que respetar la decisión de la gente. Es un tema que nosotros lo que decimos es que las áreas estratégicas del Estado puedan, en muchos de los casos, retornar al Estado o iniciar un proceso de negociación y de negociación diálogo porque necesitamos rescatar que la posibilidad de que el Estado pueda rescatar la economía y las áreas principales y defenderlas”, indicó.

Exministros resaltan la importancia de la autonomía del BCR

En diálogo con El Comercio, los exministros de Economía David Tuesta, Alfredo Thorne y Luis Miguel Castilla destacaron la importancia de que el Banco Central de Reserva mantenga su autonomía y la figura de Julio Velarde al frente de la institución.

Además, resaltaron que esta autonomía se debe, en gran medida, al capítulo económico de la Constitución de 1993.

Tuesta señaló que la labor del BCR “es fundamental” porque debe preservar el valor de la moneda y esto se traduce en la estabilidad de los precios.

“La estabilidad de los precios es valorada por las familias y las empresas. No nos damos cuenta, pero cuando lo comparamos con la época de los 80, con la hiperinflación, contrasta plenamente [...] Cuando un padre de familia puede sentirse seguro que el dinero que tiene en su bolsillo tendrá el mismo valor al día siguiente”, explicó.

Tuesta resaltó que la estabilidad de la moneda es una señal importante para quien invierte y crea empleo, pues los inversionistas y las empresas “necesitan una predictibilidad”.

“Mientras más estables son los precios, más incentivos hay para invertir y crear empleo”, acotó.

El exministro se mostró en contra de la propuesta de remover a Velarde del BCR en tiempos que calificó de “turbulentos” y que su eventual salida “no se entenderá como el movimiento de una persona sino como el primer paso de un objetivo que ellos [Juntos por el Perú] tienen muy claro”.

“Cuando tienes un piloto de primera que viene conduciendo este barco de esta economía que se llama Perú, cuando tienes un jugador estupendo como Messi y que viene anotando goles y su desempeño viene siendo fantástico, lo peor que se puede hacer y es completamente absurdo es cambiarlo”. David Tuesta, exministro de Economía

“Su nombre es sinónimo de autoridad. Es cierto que el BCR es una institución que, por supuesto, va más allá de una persona, pero la lógica, el sentido común, indica que tenemos que seguir manteniendo a esa persona”, acotó.

Tuesta también advirtió que hay que tener “mucho cuidado” con propuestas como las de Juntos por el Perú. Asimismo, opinó que la figura de Roberto Sánchez es mucho más peligrosa que la de Pedro Castillo y que tendría la capacidad de hacer movimiento social para presionar y lograr sus objetivos en materia económica.

“Es sin duda más peligroso que Castillo porque ya viene con una lección aprendida, saben ya las fallas o políticas desde su punto de vista, de su intención de tomar el poder, las fallas que cometieron, qué pasos dieron mal. Ya saben el funcionamiento del Congreso y han estado de una manera participando del Ejecutivo, recordemos que Sánchez ha sido parte del Poder Ejecutivo. Llegan, claramente, conociendo cuál es el terreno”, puntualizó.

Thorne, por su parte, remarcó que una posible falta de autonomía del BCR podría derivar en que el banco se convierta, como en el pasado, en la principal fuente de financiamiento del Tesoro y esto podría generar un déficit fiscal elevado

“Se podrían ver índices de inflación, como en los 80 y eso lo que significa es que el Gobierno tendría menos recursos porque tendría una menor recaudación. Tendría que destinar más dinero a pagar su deuda y menos dinero a financiar los gastos sociales: seguridad, salud, etc.”, alertó.

El exministro Thorne subrayó que el BCR contribuye a dar estabilidad a nuestra moneda y mantener una inflación baja. “Esto hace predecible hacia el futuro cuál va a ser la senda de crecimiento y la senda de estabilidad económica y financiera, que va a hacer que los inversionistas inviertan o no inviertan”, dijo.

De otro lado, afirmó que Velarde “es una persona clave”. “Nos ha dado la estabilidad del rápido crecimiento a pesar del riesgo político que hemos enfrentado desde el 2019, pero más importante que eso es la transformación que se ha hecho en el Banco Central y eso se debe a los artículos de la Constitución que le garantizan la autonomía”, apuntaló.

“Si es que lo cambiasen por una persona que no respeta la estabilidad de la moneda eso podría representar inflación, un tipo de cambio más depreciado, lo cual significa que nos reduce a los peruanos a la capacidad adquisitiva, nos hace un poco más pobres. Velarde tiene una gran capacidad de convocatoria”. Alfredo Thorne, exministro de Economía

Sobre la propuesta económica de JP, Thorne aseveró que el gobierno “es un muy mal gestor”, en ese sentido cuestionó el planteamiento de no respetar contratos ley con el fin de estatizar empresas de recursos naturales. Un claro ejemplo de que ello no funciona, a criterio de Thorne, es Petroperú.

Finalmente, recordó que aunque JP no tenga mayoría en el Senado para poner a cualquier persona en el BCR o cambiar la Constitución, sigue representando un peligro en caso de llegar al poder, sobre todo en el caso de que su gestión sea parecida a la de Pedro Castillo, con idas y vueltas de ministros. “Esto va a generar más pobreza que riqueza”, concluyó.

A su turno, Castilla señaló que “lo que muestra la declaración del señor [Hernando] Cevallos y el señor Sánchez es que quieren crear una narrativa que no se condice con la realidad, desconociendo el rol que ha tenido el BCR en los últimos tiempos”.

“El propio Gobierno del señor Castillo lo ratificó en el cargo, entonces es poco congruente la posición de su partido por lo que ya hizo y desconoce la realidad de nuestro país porque cuando el BCR no era autónomo lo que pasó fue un déficit brutal del Gobierno con la emisión inorgánica y eso fue lo que ocasionó la hiperinflación en los setentas y ochentas hasta el comienzo de los noventas. Actualmente, la ley orgánica del BCR le prohíbe financiar al Gobierno”.

Castilla advirtió que estas “posturas extremistas lo que hacen es que se cuestionen cosas que han sido aceptadas por la población y por gobiernos de distintos giros ideológicos”.

“Claramente, el Perú está bien con el banco autónomo que tenemos [...] El impuesto más pernicioso para los pobres es la inflación, entonces, creo que hay mezcla de ignorancia, manipulación de los hechos y consistencia”. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía

Finalmente, señaló que si la salida de Velarde ocurriera daría “una señal adversa” en un entorno complejo internacional y esto puede conducir a que se reevalúe la seriedad con la que el Perú maneja su política económica.

“Es la principal preocupación de inversores de afuera, qué va a pasar con el BCR, esto puede ocasionar salida de capitales y algo similar a lo que ocurrió en el tercer trimestre del 2021, cuando se anunciaba asamblea constituyente, estatismo y muchas otras cosas”, aseveró.

Sin embargo, recordó que el Senado tiene el deber de impedir que se politice al Banco Central de Reserva.

Las veces que Sánchez dijo que removería a Velarde

El pasado 2 marzo, durante una entrevista con el programa “Si el padre lo dice”, de Diario Uno, Sánchez afirmó que echaría a Julio Velarde en su primer día de gobierno

“El oro, el litio, el gas, el petróleo son de todos los peruanos. No le pertenece a usted. Usted no es el amo capataz que se sienta en el Banco Central de Reserva para pontificar con sus amigos lobistas y ver dónde deposita los bonos soberanos o las reservas internacionales”.

“Usted, señor Julio Velarde, no nos representa. Nosotros en nuestro primer día de gobierno lo vamos a echar, porque es usted una vergüenza. Solamente ha gobernado para mantener contentos y felices a las empresas transnacionales, a sus dueños, a sus amos y a una élite en el Perú, que es el 1% que tiene la riqueza del 50% del país. Eso no puede ser. Se lo decimos con serenidad, pero con contundencia”.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, publicadas el pasado 19 de abril, Sánchez aseguró:

- “A mí no me alegra una macroeconomía feliz si yo veo una microeconomía de desprotección. Yo quiero coherencia. Establezcamos más coherencia”

- “Por qué Perú, que es un productor de oro, tiene solo el 5 % o 6 % de las reservas internacionales en oro, cuando Chile, Brasil o EE.UU. tienen más”

- “Se conoce que es accionista de diez empresas del sistema financiero”

- “La política de Estado de independencia del Banco Central no se toca. Jamás hemos dicho que tenemos que cambiar la autonomía del Banco Central. Jamás. Eso es un invento de los que quieren crear pánico. Ya los conocemos”.