El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia de justicia electoral, tendrá un cambio en su conformación. Uno de los cinco miembros que integran el colegiado dejará el cargo por límite de edad, por lo que deberá nombrarse a su reemplazo. Se trata de la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, representante del Ministerio Público ante el tribunal electoral. Ante ello, según fuentes de El Comercio, la Junta de Fiscales Supremos se reunirá este miércoles para definir quién ocupará su lugar.

Según lo establece la propia Constitución, el pleno del organismo electoral está conformado por un magistrado de la Corte Suprema, un fiscal supremo, un representante del Colegio de Abogados de Lima, uno de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro de las privadas.

En el caso del Ministerio Público, según su propia ley orgánica, es la Junta de Fiscales Supremos la que tiene entre sus atribuciones elegir, mediante votación secreta, a su representante ante el JNE. Fue esta instancia la que, en diciembre de 2023, designó por unanimidad a Maisch Molina para ese cargo, en su condición de fiscal suprema provisional.

Martha Maisch dejará desde diciembre del 2026 el cargo de fiscal suprema provisional. (Foto: JNE)

Su designación fue oficializada el 24 de diciembre del 2023. Tras ello, ingresó al pleno del máximo ente electoral en reemplazo de la entonces fiscal suprema Delia Espinoza, quien había dejado vacante su puesto al retornar a la Junta de Fiscales Supremos.

En ese entonces, el Ministerio Público atravesaba la crisis desatada tras la denominada “Operación Valkiria” y Patricia Benavides había sido suspendida como fiscal de la Nación. Juan Carlos Villena había asumido el cargo de manera interina. En medio de esos cambios, Maisch retornaba al JNE, pues ya había integrado el tribunal electoral durante un año, entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022, hasta que fue reemplazada por Espinoza.

Tras casi tres años, Maisch dejará ahora el cargo. A través de una resolución, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, dispuso su cese por límite de edad a partir del próximo 10 de diciembre, fecha en que cumplirá 70 años. En el dispositivo legal se le agradece por los servicios prestados y se pone la decisión en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia.

A lo largo de ese período, Maisch ha participado, desde su cargo, en elecciones complementarias, la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el balotaje en el que se enfrentaron los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Y es, precisamente, en el marco de esta última elección, que Maisch emitió un voto en minoría frente a la decisión mayoritaria del pleno, que acordó establecer que la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía a quien haya ejercido dicho cargo en el período inmediato anterior. Este criterio se adoptó con tres votos a favor y dos en contra en el pleno del JNE, en una decisión que cerró la posibilidad de que Rafael López Aliaga vuelva a asumir la Alcaldía de Lima.

Maisch, junto al magistrado Aarón Oyarce Yuzzelli, se inclinó por respetar el orden de precedencia de la lista de candidatos y, además, exhortar al Congreso “para que, previa reflexiva y atenta deliberación, emita la regulación necesaria a fin de que en el futuro no se vuelvan a producir situaciones de esta naturaleza”, tal como se consignó en el fundamento de su voto.

Todo lo que se viene

Pocos días después de publicarse la resolución que nombraba a Maisch en el cargo, en enero del 2024, la Junta de Fiscales Supremos volvió a reunirse y acordó designar al entonces fiscal supremo provisional Alcides Chinchay Castillo como primer suplente. Asimismo, eligió a Víctor Cubas Villanueva, fiscal supremo provisional cesado, como segundo suplente. Cubas declinó poco después y fue reemplazado por el entonces fiscal supremo Pablo Sánchez. Así quedó configurada la representación del Ministerio Público ante el JNE.

Sin embargo, ahora el panorama es distinto. Chinchay ya no tiene la condición de fiscal supremo provisional, sino que se desempeña como fiscal adjunto supremo titular. Por su parte, Sánchez no fue ratificado como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en enero de este año.

La propia Constitución, en su artículo 179, establece que el representante del Ministerio Público ante el JNE es elegido de entre los fiscales supremos jubilados o en actividad. En ese marco, actualmente no habría suplentes habilitados para asumir la representación.

Pablo Sánchez es el segundo suplente de Martha Maisch ante el JNE.

Es por ello que la Junta de Fiscales Supremos tiene previsto reunirse este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., para definir quién reemplazará a Maisch, según confirmaron distintas fuentes fiscales a El Comercio.

Hay dos escenarios posibles. El primero es que, ante la falta de suplentes, uno de los actuales fiscales supremos asuma el cargo, aunque una de las fuentes consultadas descartó esa posibilidad. Además de Gálvez, tienen la condición de fiscales supremos titulares Luis Arce Córdova, Víctor Rodríguez Monteza, Patricia Benavides Vargas y Juan Carlos Villena Campana.

El segundo escenario, que tendría mayor respaldo, es que la Junta de Fiscales Supremos opte por elegir a un fiscal superior o a un fiscal adjunto supremo “que cumpla los requisitos”, según las fuentes consultadas. De seguir ese camino, el elegido tendría que ser designado previamente como fiscal supremo provisional.

“Mientras la Junta de Fiscales Supremos no esté completa se puede nombrar a un provisional; por eso se descarta que vaya un titular”, expresó una fuente. La decisión depende únicamente de la Junta de Fiscales Supremos.

Puntos de vista

En opinión de José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, la Junta de Fiscales Supremos deberá definir quién será su representante, pues el pleno del JNE no podría quedar incompleto, con solo cuatro miembros, más aún cuando todavía quedarán por resolverse cuestiones relativas a la segunda vuelta regional, prevista para el próximo 6 de diciembre.

“Seguramente producto de la segunda vuelta pues habrá actas observadas, conflictos de legalidad, etcétera. Y eso va a tener que resolverse antes de proclamar a quien gane en estas 15 segundas vueltas que habrán. Entonces, es una elección importante la que viene”, expresó Villalobos a El Comercio.

A su juicio, optar por un fiscal supremo titular constituye una garantía de independencia frente a la designación de uno provisional. Por ello, si la Junta de Fiscales Supremos se encuentra completa, debería optarse por ese camino.

En similar sentido, Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista y fundador de Voto Informado, sostuvo a este Diario que, de alguna manera, se “justificaba” que el representante del Ministerio Público ante el JNE fuera un integrante provisional cuando no había fiscales supremos disponibles.

Sin embargo, Rospigliosi consideró que se trata de un escenario “excepcional” que debería cambiarse, al apuntar que “el cargo es sumamente importante”. “Son cinco miembros el pleno del JNE. (…) Un voto puede hacer que cambien las cosas”, remarcó.

Agregó que, por la coyuntura en la que ingresaría el nuevo integrante, será interesante observar hacia qué postura dentro del colegiado se inclina durante las votaciones; es decir, “a la mayoría o a la minoría”.