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El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la máxima instancia de justicia electoral. (Composición: El Comercio)
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es la máxima instancia de justicia electoral. (Composición: El Comercio)
Por Alexander Villarroel Zurita

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la máxima instancia de justicia electoral, tendrá un cambio en su conformación. Uno de los cinco miembros que integran el colegiado dejará el cargo por límite de edad, por lo que deberá nombrarse a su reemplazo. Se trata de la fiscal suprema provisional Martha Maisch Molina, representante del Ministerio Público ante el tribunal electoral. Ante ello, según fuentes de El Comercio, la Junta de Fiscales Supremos se reunirá este miércoles para definir quién ocupará su lugar.

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