De esta manera, el órgano de gobierno de la Fiscalía -presidido por Espinoza Valenzuela e integrado por los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, y Juan Carlos Villena- se pronunció y ratificó el acuerdo del 18 de octubre del 2024, cuando eligió a la primera como cabeza de la institución.

La JFS hizo dicho pronunciamiento en el tercer día día de “sesión permanente” declarada a razón de la irrupción de Patricia Benavides en la sede institucional del Ministerio Público (MP), el lunes 16 de junio con la finalidad de asumir el cargo de fiscal de la Nación.

Ello, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió una resolución, donde anulaba la destitución de Benavides como fiscal suprema titular y ordenaba que Espinoza la reponga como fiscal de la Nación.

Al respecto, la JFS recordó que por acuerdo 6066, del 20 de junio del 2022, eligieron a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Sin embargo, el 6 de diciembre del 2023, la JNJ dispuso su suspensión ante los graves hechos que la vinculaban con una presunta organización criminal.

Ante ello, señalaron, Pablo Sánchez asumió el cargo de fiscal de la Nación interino y, posteriormente, el 11 de diciembre del 2023 se designó a Juan Carlos Villena, como fiscal de la Nación interino.

Explicaron también que el 23 de mayo del 2024, la JNJ declaró infundado un recurso de nulidad interpuesto a Benavides y declaró su destitución y la cancelación de su título como fiscal suprema. Después, el 2 de octubre del 2024, ratificó dicha decisión al rechazar una reconsideración.

Silencio en la JNJ

De otro lado, en la Junta Nacional de Justicia el silencio impera, antes y después de las declaraciones del consejero Francisco Távara, quien detalló cómo Patricia Benavides obtuvo una resolución a su favor rehabilitándola como fiscal.

Desde la semana pasada, El Comercio ha realizado diversos pedidos para conocer la versión del presidente de la JNJ, Gino Ríos, sobre el proceso que terminó con la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y que donde además, dispuso que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la designe como FN.

También El Comercio ha reiterado el pedido para conocer su versión luego de las declaraciones de Távara Córdova, pero la respuesta continua siendo el silencio.

Como se recuerda, Távara informó que no participó del proceso de “nulidad de oficio” planteado por la Benavides debido a que consideró que el caso ya había concluido en la JNJ.

Sobre todo, dijo, le explicó al presidente de la JNJ, Gino Ríos, que no podían avocarse a revisar el recurso, debido que el caso se encontraba judicializado tras el recurso de amparo de Benavides luego de concluir su proceso disciplinario.

Además, en declaraciones a RPP, aseveró que el pedido formulado por Benavides no fue informado en el Pleno de la JNJ, y solo se conoció cuando los integrantes fueron convocados a la audiencia.

Todo ello, expresó el consejero, lo consignó en un oficio que envió al presidente de la JNJ. Y, en vista que no obtuvo respuesta, decidió no participar en todo el proceso de evalución (audiencia, debate y votación).

Távara, por tanto, señaló que la votación “por unanimidad” con la que se aprobó la restitución de Benavides es una “interpretación forzada”.

Desde el Ministerio Público, hasta el cierre de este informe, no habían hecho pública alguna acción adoptada ante la versión emitida por el consejero Córdova.

Espinoza denuncia a Benavides

Por la tarde, Jorge del Castillo, defensa de Patricia Benavides, utilizó su red social “X” para informar que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, había interpuesto una denuncia penal en su contra por la irrupción a las oficinas del Ministerio Público el último lunes.

Aseveró que la denuncia fue interpuesta contra la rehabilitada fiscal suprema, los miembros de la Policía Nacional que la resguardaban, y las personas que la acompañaron.

“También ha comprendido a mi asistenta Dulce Chávez Fernández”, afirmó Del Castillo.

Este Diario buscó la versión del Ministerio Público sobre la información vertida por el abogado, pero hasta el cierre de este informe no respondieron.

Por la noche, El Comercio accedió a la denuncia penal que la fiscal de la Nación presentó contra Benavides por los presuntos delitos de usurpación de función pública, ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce, desobediencia y resistencia a la autoridad, delito grave de perturbación pública y usurpación agravada.

La denuncia alcanza a Dulce Chávez, Roger Armas, Huber Altamirano, Raúl Vila Paz, Juan Peña (abogado de Benavides), Nicolle Solimano y Renato Marquina.

Horas antes, Del Castillo sostuvo que Delia Espinoza debía cumplir con la reposición de su patrocinada en el cargo de fiscal de la Nación, puesto que su gestión aún está vigente.

En declaraciones a RPP defendió la resolución de la JNJ, a favor de su patrocinada al aseverar que “no hay duda de la legalidad y legitimidad de la decisión.

“Que la fiscal Delia Espinoza cumpla la resolución de la JNJ en el plazo que es hasta el 1 de julio y luego de eso la Junta de Fiscales Supremos seguirá su vida tomando decisiones, pero no puede dejar de cumplir una resolución, uno puede estar de acuerdo o no con el alcance, pero tiene que cumplirla.”

Además, el abogado señaló que no denunciaron constitucionalmente a Espinoza, pero sí informaron al Congreso sobre la situación ocurrida el lunes en las instalaciones del Ministerio Público.

Por ello, sostuvo que su patrocinada no regresó a la fiscalía, por un ánimo de “no crear problemas”.

“Ojalá la Dra. Espinoza que es fiscal de la Nación tuviera iniciativa que, ante este impasse, vamos a conversar todos los fiscales para ver cómo resolvemos pero en lugar de eso le ha tirado la puerta a todo el mundo”, dijo.

Denuncias constitucionales contra la JNJ y pedido de remoción para fiscales

Desde el Congreso, las reacciones por el caso Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se hicieron esperar.

Los congresistas Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) y Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) presentaron sendas denuncias constitucionales contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y los integrantes de dicho órgano que suscribieron la Resolución 231-2025-JNJ a favor de la reposición de Patricia Benavides como fiscal.

Los pedidos llegaron en base a las declaraciones del consejero Francisco Távara, quien señaló haber informado al Ríos Patio que la JNJ no podía ingresar a revaluar un proceso que ya había acabo en su entidad y que estaba judicializado.

Por ello, Varas Meléndez requirió en su DC que los integrantes de la JNJ sean destituidos de sus cargos, por presunta infracción constitucional.

Por su parte, Pariona Sinche solicitó que se declare la responsabilidad de los denunciados, al haber cometido infracción a la Constitución y se proceda con su inhabilitación para el ejercicio del cargo público por diez (10) años.

Junto Ríos Patio fueron denunciados María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Hugo Chanduví, Germán Serkovic y Cayo César Galindo, a quienes se les acusa de presunta infracción constitucional, así como de perpetrar delitos de usurpación de funciones y abocamiento ilegal de proceso en trámite.

Desde la otra vereda, el Grupo Parlamentario Renovación Popular presentó una moción de orden del día para que el Congreso exhorte al Pleno de la JNJ que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales previstas en el artículo 154.3 de la Constitución Política del Perú, “evalúe y disponga la destitución inmediata” los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

Esto son: Delia Espinoza Valenzuela, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana.

“Por incurrir en infracción a la Constitución, desacato funcional y, en el caso de Espinoza, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones”, se indica en el documento.

La moción tiene como autores a los congresistas Alejandro Muñante, Jorge Zeballos, Miguel Ciccia, Norma Yarrow, Diego Bazán, María Córdova, Esdras Medina, Noelia Herrera, Patricia Chirinos y María Jáuregui.

Precisamente, Gálvez Villegas acudió el miércoles hasta la sede del Ministerio Público a fin de asumir sus funciones, luego que la JNJ oficializara, vía una resolución, su rehabilitación como fiscal supremo. No obstante, no fue atendido por las autoridades de la institución.

Marianella Ledesma: “Ningún extremo de esa resolución surte efecto para nada”

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, dijo a El Comercio, que la reciente declaración del consejero Francisco Távara, se ajusta a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).

Por tanto, consideró que la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a favor de Patricia Benavides, no puede tener ningún efecto jurídico, pues que se trata de un acto construido de manera irregular

“¿Entonces, por qué es irregular? Porque la norma pide que sean siete votos unánimes. Esa norma ha sido analizada en el caso Falconí por el Tribunal Constitucional; y en ese caso, el Tribunal la interpretó diciendo que es categórico ese requisito; porque el acto que se ha hecho no es cualquier cosa, porque la seguridad jurídica se construye, tú tomas una decisión y esa es la que se ejecuta. Pero después, tú dices no, me equivoqué. O, digamos que sí, tienes derecho o hay la posibilidad de corregir de oficio, pero si lo haces, por la trascendencia de lo que estás haciendo, se requiere unanimidad. Y el tribunal lo ha dicho así, a tal punto que están prohibidas las abstenciones de los magistrados que no quieran participar.”

Marianella Ledesma, expresidenta del TC