La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó la convocatoria al Concurso Público N.° 001-2026-SN/JNJ para elegir y designar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el pasado 21 de abril

Mediante la Resolución N.º 283-2026-JNJ, publicada hoy en El Peruano, la JNJ inició el proceso para elegir al titular de la ONPE por un periodo de cuatro años renovables.

“Atendiendo a la vacancia del cargo, corresponde convocar a Concurso Público para el nombramiento de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE; en ese sentido, se ha formulado el proyecto de bases y de Convocatoria para la Selección y Nombramiento de Jefe de la ONPE, respecto del cual el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, en sesión del 24 de abril de 2026, ha acordado su aprobación, así como delegar en la Presidenta de la Junta la suscripción de la presente resolución”, señala el escrito.

La elección del nuevo jefe de la ONPE es a través de un concurso de cuatro etapas:

Evaluación de conocimientos (25 %)

Revisión curricular (20 %)

Estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %)

Entrevista personal (35 %)

Todas son eliminatorias y exigen un puntaje mínimo de 70 sobre 100.

Para postular, se debe pagar S/ 430 por derecho de inscripción en el Banco de la Nación o mediante la plataforma págalo.pe, indicando el DNI. Luego, corresponde completar la ficha de inscripción en la extranet de la JNJ.

El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue incluido como investigado por la Fiscalía por presunta colusión agravada en el marco de los comicios del 12 de abril. Foto: GEC.

Las bases del concurso, aprobadas por el Pleno de la JNJ, detallan los requisitos, el cronograma, las etapas del proceso y los mecanismos para presentar tachas y denuncias. La información oficial se difundirá en la web institucional, el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM) y a través de sus canales oficiales.

Luego de permanecer más de una semana en el cargo, en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño en las elecciones generales del domingo 12, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE.