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La medida se da luego de que el pleno de la JNJ aceptara la renuncia de Piero Corvetto Salinas el pasado 21 de abril. Foto: Andina
La medida se da luego de que el pleno de la JNJ aceptara la renuncia de Piero Corvetto Salinas el pasado 21 de abril. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó la convocatoria al Concurso Público N.° 001-2026-SN/JNJ para elegir y designar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el pasado 21 de abril

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