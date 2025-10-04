La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no iniciar un procedimiento disciplinario contra Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), al concluir que “no hay mérito” para abrir una investigación en su contra.

La decisión se encuentra contenida en la Resolución de la Investigación Preliminar N.° 012-2024-JNJ, que también declara improcedente la excepción de ne bis in idem alegada por el fiscal Carlos Alberto Muñoz León y dispone el archivo del caso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En su artículo segundo, el documento establece que no corresponde iniciar procedimiento disciplinario no solo contra Fernández Jeri, sino también contra los funcionarios Giuliana Yanina Ortiz Zavaleta, Javier Gonzalo Luna García, Liliana del Carmen Castillo Carrasco, Carlos Alberto Muñoz León, Roberto Carlos Rojas Matos y Miguel Ángel Vegas Vaccaro, todos vinculados a la ANC-MP o al Ministerio Público.

La resolución enfatiza que los actos cuestionados se realizaron dentro del marco de las competencias funcionales de la Autoridad Nacional de Control y no configuran faltas disciplinarias, por lo que se ordena el archivo definitivo del expediente.

JNJ determina que no hay mérito para sancionar a Fernández Jerí.

El caso tuvo origen en la denuncia administrativa presentada por el fiscal superior Rafael Vela Barba el 4 de julio de 2023, quien acusó a Fernández Jeri y a Vegas Vaccaro de haber promovido en su contra procesos disciplinarios “arbitrarios e injustos”.

Vela Barba también solicitó en aquella oportunidad que la JNJ asumiera directamente dichos procesos, alegando que la ANC-MP “carecería de imparcialidad” para conducir investigaciones sobre fiscales involucrados en casos de alta relevancia.

Tras analizar la documentación y los descargos de las partes, la Junta Nacional de Justicia concluyó que no existían fundamentos jurídicos ni indicios de inconducta funcional, descartando la existencia de abuso de autoridad o irregularidades administrativas.

Finalmente, el órgano constitucional dispuso la notificación de la resolución a los involucrados y la comunicación a las entidades correspondientes, cerrando así una investigación que mantenía en tensión a las instancias de control interno del Ministerio Público.