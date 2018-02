Junta de Portavoces se reúne para tratar resolución de Corte IDH

La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá este lunes con la finalidad de tratar la resolución emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispone archivar el procedimiento de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Dicha reunión, convocada por el presidente del Parlamento Nacional, Luis Galarreta, se desarrollará desde las 4:00 p.m. en la Sala Basadre del Parlamento.

Como se recuerda, el pasado jueves 9 de febrero, la Corte IDH dispuso el archivamiento del procedimiento seguido contra los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez y Carlos Ramos Núñez.

Según la citación emitida por el Congreso, se cita a los voceros parlamentarios y se insta a que, si este no puede acudir, lo haga el suplente designado por su grupo parlamentario.

El fallo de la Corte IDH sobre el caso Durand y Ugarte vs. Perú, ratificó la resolución que emitió el 17 de diciembre del 2017 al respecto y requirió al Estado peruano que se archive el proceso, a fin de garantizar el derecho de las víctimas a obtener un acceso a la justicia sin interferencia en la independencia judicial.

Los cuatro magistrados del TC fueron denunciados por once miembros de la Marina de Guerra en situación de retiro bajo el argumento de que cambiaron la orientación de uno de los votos (del ex magistrado Juan Vergara) de una sentencia del 2013, según la cual, en la intervención contra el motín del penal El Frontón, en 1986, no hubo delitos de lesa humanidad.

