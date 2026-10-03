Desde el inicio de gestión de este Parlamento, principales representantes del Fenatep no solo sostienen reuniones en despachos congresales; sino que los parlamentarios de JP aprovechan su semana de representación para sostener reuniones con dicho gremio y escuchar sus demandas.

De acuerdo a los reportes del Congreso de la República, Diputados y Senadores de Juntos Por el Perú usaron su semana de presentación del mes de agosto para reunirse con representantes de Fenatep-Tacna y Fenatep-Apurímac, consignándolo como parte de sus actividades.

JAIME QUITO (JP), SVIETA FERNÁNDEZ (JP), JUANA TICONA (OBRAS), ERNESTO ZUNINI (JP) Y CÉSAR TITO ROJAS (JP) INVITADOS CENTRALES DEL FENATEP-TACNA.

La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote PNP), como se recuerda, ha vinculado al Fenatep con una facción del Movadef -uno de los brazos de la organización terrorista de Sendero Luminoso que buscaba legalizar el ‘pensamiento Gonzalo’ a través de la política- luego que diversos integrantes de esta última facción conformara sus propios gremios sindicales buscando legalizarse.

Si bien el Fenatep o Fenate Perú fue fundado por el sentenciado expresidente Pedro Castillo; la vinculación directa con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales se dio a través de César Tito Rojas, fundador del Movadef, quien también fue exdirigente del Fenatep y ahora es Diputado de JP.

EVOLUCIÓN DEL FENATEP Y SUS VÍNCULOS CON MOVADEF

El Fenatep y JP una vez más

Precisamente, el diputado César Tito Rojas forma parte del grupo de integrantes de Juntos por el Perú que, a fines de agosto de este año, llegaron en una comitiva hasta Tacna para reunirse con la dirigencia y afiliados del Fenatep-Tacna.

Previo a ello, el 17 de agosto Tito Rojas y otros diputados de JP como Alejandro José Manay Pillaca y Analí Márquez Huanca, recibieron a los representantes de la Fenatep, encabezada por su secretario general, Mauro Concha Villegas.

Así lo registró el mismo Tito Rojas en sus redes sociales, señalando que escucharon sus demandas como el cumplimiento de la entrega de beneficios y pensiones al magisterio.

Días después, el 27 de agosto, Tito Rojas integraba una comitiva de diputados de Juntos por el Perú que llegó a Tacna junto a Ernesto Zunini Yerrén, vocero de la bancada de JP y del líder de dicho partido político, Roberto Sánchez.

La delegación también estuvo integrada por Svieta Fernández González, diputada de JP por Tacna, así como el senador de esa misma bancada, Jaime Quito Sarmiento.

A ellos los acompañó la profesora y senadora del Partido Cívico Obras por Tacna, Juana Ticona Cohaila.

La reunión, registrada en la Casa del Maestro de Tacna, se convocó como el “I Conversatorio sobre la defensa de la educación pública y los derechos laborales de los maestros activos y cesantes jubilados”.

DIPUTADOS Y SENADORES DE JUNTOS POR EL PERÚ SE REUNIERON CON FENATEP EN TACNA, CUYA DIRIGENTE ES LA EXINTEGRANTE DE MOVADEF, MERY COAILA. TAMBIEN PARTICIPÓ UNA SENADORA DE TCNA DEL PARTIDO OBRAS.

El citado conversatorio estuvo encabezado por el Comité Ejecutivo del Fenatep-Tacna, presidido por Mery Coila Ramírez, quien fue secretaria de Organización del Movadef y estuvo cerca de Castillo Terrones durante la fundación del Fenatep.

En diálogo con El Comercio, Coila Ramírez confirmó la reunión y aseguró que solo duró cerca de 45 minutos y que se hablaron temas sobre las necesidades del magisterio en la región Tacna, el apoyo al magisterio, que se les pague la deuda del 30% por preparación de clases y evaluaciones, entre otros temas.

“Si ellos están asumiendo un cargo y tenemos la necesidad de comunicar nuestra problemática. Somos una organización sindical, no debe sorprender eso (la reunión), y no solo con mi sindicato, sino de pescadores y otros porque son autoridades que nos van a representar (…) Nos han escuchado atentamente y muchos de ellos ya conocen los problemas, como el caso del profesor César Tito, Fernández que es una joven diputada por Tacna, ella es psicóloga que ha trabajado en colegio público, conoce la problemática, el pedido de Fenatep”, sostuvo.

La dirigente del Fenatep-Tacna defendió la reunión con los representantes de JP, asegurando que su gremio “existe con o sin inscripción” de reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo.

Como se recuerda, el Fenatep logró su reconocimiento como organización sindical durante la gestión de su propio fundador, el vacado exmandatario Pedro Castillo, apoyado con su entonces ministro de Trabajo, Iber Maraví, hoy Senador por JP. Sin embargo, en el 2023, dicha inscripción fue anulada por irregularidades en su tramitación.

INFORME DE REPRESENTANCIÓN DEL DIPUTADO ERNESTO ZUNINI DE JUNTOS POR EL PERÚ

INFORME DE REPRESENTANCIÓN DEL DIPUTADO CÉSAR TITO ROJAS DE JUNTOS POR EL PERÚ

Junto a ello, se cuestionaron sus vínculos del Fenatep con Movadef, incluso de la misma dirigente Coila Ramírez, exintegrante de dicho movimiento señalado como uno de los brazos de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Eso es un refrito que lo tocan a cada momento, porque el Movadef era un partido político que tenía una ficha de afiliación del Jurado nacional de Elecciones. No era clandestino. Que después dijeron que eran nulos es otra cosa, pero en su momento eran formatos válidos del Jurado Nacional de Elecciones, y los que firmaron y se afiliaron a ese movimiento era porque eran formatos del Jurado, no había nada ilícito”, alegó la dirigente del Fenatep.

Al ser consultada sobre la presencia de sentenciados por terrorismo en el Movadef y posteriormente integraron el Fenatep, se excusó alegando que ninguna persona que busca afiliarse a un partido “está mirando quiénes se han afiliado”, ya que son miles de personas y “tú respondes por ti por tu firma, pero no puedes responder porque otros tambien se han afiliado”.

“Entonces, no pueden endosar a las personas que se han afiliado voluntariamente. El hecho de que (el Movadef) era un partido político cuya propuesta era interesante, había puntos interesantes como también pudo haber puntos cuestionables, como todo partido político. Todo depende con qué lente lo leas o qué mirada le des, entonces eso pretenden criminalizar; el hecho de que uno firmó, de que uno se afilió, pero eran formatos del Jurado Nacional de Elecciones, no eran clandestinos. Que después se denunció, que se le dio todo tipo de interpretaciones, es otra cosa.” Mery Coila Ramírez, Secretaria General del Fenatep-Tacna

Finalmente, la dirigente sostuvo que el cuestionamiento de las reuniones del Fenatep con parlamentarios de Juntos por el Perú, solo busca “levantar polvareda porque no le están aprobando las facultades al gobierno de Keiko Fujimori”.

De otro lado, el profesor y Senador de Juntos por el Perú, Andres Ramos Huillcas, también consignó como parte sus actividades de semana de representación de agosto, la reunión que sostuvo con gremios magisteriales, entre ellos Fenatep-Apurímac.

Adherentes al Movadef visitaron despacho de diputado Tito Rojas

Sin embargo, el diputado del Juntos por el Perú, César Tito Rojas, no solo mantiene cerca a sus excompañeros del Fenatep. A su despacho congresal también llegan personajes que se registraron como adherentes en los planillones del Movadef.

De acuerdo a informes de la Dircote, Tito Rojas habría participado de la fundación del Movadef juntos a Alfredo Crespo Bragayrac -abogado del fallecido cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimaél Guzmán- junto sentenciados por terrorismo como Fernando Olórtegui Crispín y otros.

Informe del Ministerio del Interior ante el Congreso de la República , 2017.

Según el registro de visitas del Congreso, el 7 de agosto del 2026, el diputado de Juntos por el Perú recibió en su despacho ubicado en el edificio Roberto Ramírez Villar a Richard Arturo Aguilar Almeida.

Aguilar Almeida, quien figura como adherente del Movadef, ingresó a las 10:35 de la mañana hasta las 12:27, según el registro.

LISTA DE PERSONAS REGISTRADAS COMO ADHERENTES DEL MOVADEF.

Otra adherente de los planillones del Movadef que ingresó al Congreso para visitar al diputado Tito Rojas fue Rubela Rosario Rosales Chávez. De acuerdo al registro, la visita se registró el 14 de agosto del 2026, desde las 16:34 hasta las 16:57.

El 21 de agosto del 2026, el diputado Tito Rojas también recibió la visita de un personaje que se hizo conocido durante la Segunda Vuelta de la Elección Presidencial. Se trata de Oracio Javier Rafaile Huamayalli (81), personero de Juntos por el Perú intervenido en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, cuando realizaba marcas a un lote de 93 cédulas de votación que iban a ser usadas.

En ese momento, JP reconoció haberlo acreditado como personero de su partido, pero en otra entidad educativa y buscaron deslindar de Rafaile Huamayalli a través de un comunicado.

La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte participó en la detención en flagrancia de Oracio Rafaile (81), quien presuntamente habría marcado varias cédulas de votación en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, ubicada en el distrito de Los Olivos.

Sin embargo, este personaje reapareció ingresando a las instalaciones del Congreso para reunirse con Tito Rojas. De acuerdo al registro, su entrada se consignó a las 11:04 de la mañana y se retiró a las 12:17 p.m.

El 1 de setiembre del 2026, al despacho de Tito Rojas también se presentó Mary Acosta Jaime de Pareja, quien aparece como adherente del planillón del Movadef.

De acuerdo al registro, aparece como funcionario visitado Hilso Cladio Ramos Cosme, quien es asesor principal de Tito Rojas y como lo informó ‘Cuarto Poder’ también figura como adherente del Movadef.

El 25 de setiembre, también se registró en el despacho de Tito Rojas la visita de José Wilfredo Segovia Maza, quien también aparece en los planillones del Movadef. La visita se registra al técnico André Cosio Alcócer, quien labora en el despacho del diputado.

PERSONAS REGISTRADAS COMO ADHERENTES DEL MOVADEF VISITARON EL DESPACHO DEL DIPUTADO CÉSAR TITO ROJAS DE JUNTOS POR EL PERÚ.

Estas son sus versiones

El Comercio buscó las versiones de Tito Rojas, Zunini Yerrén y Ticona Cohaila, pero no respondieron hasta el cierre de este informe.

Fernández González, por su parte, precisó que al ser psicóloga fue invitada por el Fenatep-Tacna para hablar sobre temas educativos, descartando su pertenencia a dicho gremio.

“No pertenezco al Fenatep, soy psicóloga. Fui invitada por el gremio para hablar temas educativos y recoger necesidades”, indicó.

Al ser consultada sobre la vinculación del Fenatep con el Movadef, indicó que no tenía referencias directas de ello.

“No tengo referencias directas de ello, solo información referida en medios periodísticos. En relación al sindicato, creo que es pertinente que respondan quienes pertenecen al sindicato”, anotó.

Quito Sarmiento, por su parte, sostuvo que el encuentro con Fenatep-Tacna fue “rapidímismo” previa a una convocatoria de su colega representante de la región Tacna.

Indicó que se habló de la problemática de la educación en el Perú y de la problemática de los profesores en el país. Y aseguró que el sindicato de trabajadores de la educación de Tacna se encuentra reconocido como gremio por el Gobierno Regional de la la zona.

Al ser consultado respecto a la vinculación del Fenatep con Movadef, el senador de JP aseguró que son “temas mediáticos y campañas” que saldrán y continuarán.

“El hecho es que es un sindicato de maestros en Tacna y hemos estado senadores y diputados, hemos sido cinco, si mal no recuerdo; y lo que se hace en estas semanas de representación es escuchar a todos los ciudadanos”, anotó.

Al recordarle que el Fenatep-Tacna tiene como actual dirigente a Mery Coila, quien ha reconocido haber pertenecido al Movadef, Quito Sarmiento se excusó señalando que esos son “temas internos”.

“Es secretaria general del sindicato, nosotros no tenemos por qué meternos en las asociaciones o sindicatos, si son sus integrantes quienes ponen a sus dirigentes; en ese aspecto, no tiene nada que ver mi participación con los maestros que han elegido a sus dirigentes”, comentó.

EL FENATEP FUE RECIBIDO EN EL CONGRESO BICAMERAL POR DIPUTADOS DE JUNTOS POR EL PERÚ.