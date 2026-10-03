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Resumen

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JUNTOS POR EL PERU-FENATEP
JUNTOS POR EL PERU-FENATEP
Por Karem Barboza Quiroz

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú o Fenatep) - el gremio de docentes vinculados al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- afianza sus lazos políticos con los representantes de Juntos por el Perú (JP) en el nuevo Congreso Bicameral.

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