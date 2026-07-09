Por Erik Rivera

Una nueva pugna comienza a perfilarse por el control de las comisiones del nuevo Congreso bicameral, que estará integrado por 16 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados y siete en el Senado.

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