La bancada de Juntos por el Perú (JP), que contará con 32 diputados y 14 senadores, buscará presidir cuatro de las comisiones más importantes del Parlamento: las de Constitución y Economía en ambas cámaras.

Son grupos que también se encuentran en el radar de Fuerza Popular.

Aunque no llevan los mismos nombres, en el Senado las comisiones son Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; y Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor.

En la Cámara de Diputados, sus equivalentes son Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Se trata de cuatro grupos de trabajo clave para el funcionamiento del Parlamento. Mientras las comisiones de Constitución ven proyectos de reforma constitucional y asuntos vinculados con la organización del Estado y el sistema electoral, las de Economía examinan iniciativas relacionadas con la política económica, las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica.

Según fuentes de El Comercio, la agrupación de izquierda iniciará en los próximos días una ronda de negociaciones con bancadas afines y de centro para intentar asegurar —entre otras— la presidencia de esas cuatro mesas de trabajo.

Comisiones en la mira

Consultado por El Comercio, Jaime Quito, senador electo y cercano al excandidato presidencial Roberto Sánchez, confirmó esa versión al asegurar que Juntos por el Perú sí debería presidir esas comisiones.

“Considero que debemos tener Constitución y Economía”, dijo al preguntársele por los grupos de trabajo a las que aspirará tener su agrupación.

En tanto, afirmó que JP también impulsará eventuales listas para las mesas directivas de ambas cámaras, pero que ello lo hará junto a otras agrupaciones.

“Es natural que una bancada con el número de congresistas que tenemos impulse listas. Juntos por el Perú solo no podría. Eso quiere decir que se tiene que conversar y articular para llegar al número que se requiere para la presidencia de la Mesa Directiva”, agregó.

Preguntado por el tema, el diputado electo Arturo Alegría (Fuerza Popular) afirmó que la elección de las autoridades de las cuatro principales comisiones del Congreso bicameral debe responder a criterios de responsabilidad, experiencia y conocimiento.

Sostuvo que la persona o la bancada que asuma la conducción de esos grupos de trabajo debe, por lo menos, conocer el funcionamiento del Parlamento y las materias que aborda cada una de esas comisiones.

“Hay que apelar a la responsabilidad. No sé si tienen un miembro que pueda tener un conocimiento para manejar, por ejemplo, la Comisión de Economía o Constitución. No dudo las buenas intenciones. Pero hay que tener conocimiento de como funciona el Congreso”, dijo.

Consideró que “hay que tener responsabilidad de los temas que uno asume” y expresó su confianza en que “no suceda” que la izquierda tome el control de esas comisiones.

Jacques Rodrich, senador electo por Fuerza Popular, resaltó que las comisiones de Constitución y Economía son importantes para la agrupación política.

“La Comisión de Constitución para nosotros es importante y la de Economía también. Pensé que a Juntos por el Perú solo le interesaba los temas sociales”, agregó.

Desde Renovación Popular, el diputado electo por Lima Metropolitana José Baella Malca sostuvo que el interés de la izquierda por presidir la Comisión de Constitución responde a su intención de impulsar cambios en algunos capítulos de la Carta Magna, entre ellos el económico.

“Siempre hay interés de parte de los partidos. La izquierda tiene un objetivo claro: cambiar la constitución. Quiere hacer cambios constitucionales porque no están de acuerdo con el capítulo económico”, dijo.

En el caso de la agrupación celeste, dejó claro que sus principales aspiraciones son las comisiones de Defensa y Orden Interno, así como la de Justicia y Derechos Humanos.

Cabe indicar que, de acuerdo con la representación de cada bancada, a Juntos por el Perú le tocará cuatro comisiones en la Cámara de Diputados. Fuerza Popular tendrá cinco y luego le seguirán el Partido del Buen Gobierno (2), Renovación Popular (2), Partido Cívico Obras (2) y Ahora Nación (1).

En la Cámara de Senadores, en tanto, JP tendrá 2 grupos de trabajo, mientras que Fuerza Popular tres; y Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno, uno cada uno.

La Cámara de Diputados estará conformada por las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; y Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

También estará integrada por las comisiones de Educación, Cultura y Deporte; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; y Salud.

La completarán las comisiones de Trabajo y Seguridad Social; Infraestructura, Vivienda y Transportes; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Por su parte, la Cámara de Senadores estará integrada por las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Defensa Nacional y Orden Interno; y Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo.

Asimismo, la integrará las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital; Gestión del Estado y Contraloría; y Justicia y Derechos Humanos.

¿Qué perfil deben tener los presidentes de las comisiones de Economía y Constitución?

José Elice, exoficial mayor del Congreso, sostuvo que los futuros presidentes de las comisiones de Constitución y Economía deben contar con experiencia o conocimiento en las materias que les corresponderá dirigir. Además, consideró que, en ambos grupos de trabajo, el criterio técnico debe prevalecer sobre el político.

“El que presida tiene que ser alguien que conozca el sector, que sea una persona líder, que conozca cuál es el rol de la comisión, que es un órgano de servicio. También es un órgano político pero debe tener un componente técnico alto”, indicó.

Agregó que la especialidad también es un aspecto relevante en el perfil de quien presida una comisión. “Por ejemplo, tu puedes ser presidente de la Comisión de Salud y ser médico. Puede que no haya un médico, pero el elegido es un científico. Si eres de la Comisión de Defensa, tienes que conocer el área”, añadió.

José Cevasco, otro exoficial Mayor, refirió que las personas que presidan ambas comisiones deben contar con un perfil “de lógica jurídica y constitucional para entender los principios que es el marco constitucional”.

“Otra cualidad que debe tener esa persona es saber escuchar y dirigir esos debates y generar consensos y empatía con el resto de miembros para que pueda funcionar”, agregó.